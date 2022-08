Anne Heche Movie Girl in Room 13 sera toujours diffusée à vie le mois prochain après un récent accident de voiture

Avec Anne Hèche luttant pour sa vie dans un hôpital de Los Angeles, il y avait eu des conversations à Lifetime sur ce qu’il fallait faire avec son dernier film, Fille dans la chambre 13. Vendredi, Heche conduisait un véhicule qui s’est écrasé dans une maison, déclenchant un incendie qui a détruit la maison et gravement blessé Heche. Alors que Heche était alerte et parlait avec les premiers intervenants, elle est tombée dans le coma peu de temps après l’incident et n’a pas encore retrouvé l’inconscience. Elle reste dans « un état extrêmement critique », a déclaré son représentant.

Par Variety, Lifetime a présenté un panel pour le film lors de la conférence de presse de la Television Critics Association jeudi. La vice-présidente exécutive et responsable de la programmation du réseau, Amy Winter, a confirmé que le plan est toujours de sortir le film comme prévu, même avec les difficultés actuelles de Heche. Parce que l’idée derrière le film était de mettre en lumière un problème très grave, Winter dit que c’était très important pour Heche avec le reste de la Fille dans la chambre 13 que ce film sortirait.

« Nous tous ici à Lifetime sommes profondément inquiets pour elle et toutes les personnes touchées. Nous espérons que ses amis et sa famille resteront forts pendant cette période difficile. Vous en savez autant que nous et nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir de vous renseigner sur sa santé. statut. Ce projet est important pour Heche et avec chacun d’entre nous. Nous avons tous commencé à faire un film qui attirerait l’attention sur l’épouvantable problème du trafic sexuel humain. Nous espérons que ce film vous émeut et que vous êtes juste aussi inspirée qu’Anne l’était pour nous aider dans notre mission de mettre fin à la violence contre les femmes.

La réalisatrice Elisabeth Rohm était également présente au panel et a déclaré que Fille dans la chambre 13 fera ses débuts sur Lifetime en septembre. Rohm loue également la performance de Heche dans le film.

« Nous sommes tous si dévoués à la cause, stopper la violence contre les femmes et je remercie encore une fois beaucoup Lifetime d’avoir créé cette plateforme. Nous tous, en particulier Larissa qui a joué cette victime, sommes attachés à cette cause. Nous en avons parlé – chacun de nous – que c’était notre mission. Et bien que [Anne] est profondément regretté, en ce moment, je dirai que le film est terminé et qu’elle a fait une performance phénoménale – un tour de force un peu comme Larissa.

Anne Heche reste dans le coma

Après l’accident, il avait été rapporté qu’Anne Heche était en voie de guérison et qu’elle était dans un état « stable ». Une déclaration ultérieure publiée par son représentant a précisé que Heche était dans le coma et n’avait pas encore repris connaissance. Son état est grave et ne s’est pas amélioré près d’une semaine après l’accident. La déclaration se lit comme suit :

« En ce moment, Anne est dans un état extrêmement critique. Elle a une lésion pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale. Elle est dans le coma et n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident.

Beaucoup ont envoyé des vœux à Heche dans l’espoir qu’elle aille mieux. Cela inclut Rosie O’Donnell, qui a récemment exprimé à quel point elle se sentait mal d’avoir plaisanté sur Heche dans le passé, se joignant maintenant à d’autres pour appeler à un rétablissement sain.