Anne Hathaway s’excuse suite à la réaction des sorcières

Anne Hathaway a présenté des excuses à la suite de la réaction des sorcières. Hathaway et Warner Bros s’excusent auprès de la communauté des personnes handicapées pour la représentation des personnages du film. Les téléspectateurs ont profité des médias sociaux pour noter que les mains et les pieds des personnages dans le film présentaient des différences qui dépeignent négativement les handicaps des membres. Dans Les sorcières, Les mains de Hathaway ressemblent à la condition de la vie réelle appelée ectrodactylie (carence ou absence d’un ou plusieurs chiffres centraux sur les mains ou les pieds), que les gens n’aimaient pas être associée aux attributs physiques d’un personnage méchant.

Warner Bros. n’a pas tardé à publier une déclaration une fois que le hashtag « Not A Witch » a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. « Nous, les cinéastes et Warner Bros. Pictures, sommes profondément attristés d’apprendre que notre représentation des personnages de fiction dans Les sorcières pourrait bouleverser les personnes handicapées et regretter toute offense causée « , a déclaré le studio dans un communiqué. Maintenant, Anne Hathaway s’excuse personnellement. Elle avait ceci à dire.

«J’ai récemment appris que de nombreuses personnes ayant des différences de membres, en particulier les enfants, souffrent à cause de la représentation de la grande sorcière dans Les sorcières. Permettez-moi de commencer par dire que je fais de mon mieux pour être sensible aux sentiments et aux expériences des autres pas par peur brouillée des PC, mais parce que ne pas blesser les autres semble être un niveau de décence de base auquel nous devrions tous aspirer. En tant que personne qui croit vraiment en l’inclusivité et déteste vraiment, vraiment la cruauté, je vous dois à tous des excuses pour la douleur Je suis désolé. Je n’ai pas connecté la différence de membre avec le GHW lorsque le regard du personnage m’a été présenté; si je l’avais fait, je vous assure que cela ne serait jamais arrivé. «

Anne Hathaway a continué et a dit, « Je veux particulièrement dire que je suis désolé pour les enfants avec des différences de membres: maintenant que je sais mieux, je promets que je ferai mieux. » Les excuses de l’actrice ont duré près de 24 heures et ont suscité beaucoup d’attention positive. « Et je dois des excuses spéciales à tous ceux qui vous aiment aussi farouchement que j’aime mes propres enfants: je suis désolé d’avoir laissé tomber votre famille. »

L’objectif des excuses d’Anne Hathaway est de s’assurer que les cinéastes sont plus conscients lorsqu’ils développent des personnages et se préparent à une plus grande inclusion dans l’industrie du divertissement. En plus de ses excuses, Hathaway a posté une vidéo du Lucky Fin Project, qui est une organisation qui «existe pour sensibiliser et célébrer les enfants, les individus et les familles touchés par les différences de membres».

Un défenseur du handicap s’est prononcé contre Les sorcières plusieurs fois. « Utiliser le handicap comme costume et mettre en valeur un personnage comme un » méchant « . Les enfants avec des différences de membres ont rarement l’occasion de se voir représentés de manière honnête. Mais au lieu de cela, ils sont montrés comme des monstres effrayants? Ce n’est pas ce dont nous avons besoin », a-t-elle déclaré avant les excuses de Warner Bros. et d’Anne Hathaway. Vous pouvez consulter les dernières excuses ci-dessus, grâce au compte Instagram d’Anne Hathaway.

