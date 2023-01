Anne Hathaway heureuse de voir le « niveau d’excitation » entourant The Princess Diaries 3

Anne Hathaway est tout aussi excité que les fans anticipant un troisième épisode dans Le journal d’une princesse séries de films. Hathaway n’a toujours pas confirmé son implication dans le prochain film, mais l’espoir reste grand que le public voie ce que Mia Thermopolis est jusqu’à présent. Tout au long des deux films originaux, Hathaway a joué le rôle de Mia, l’adolescente maladroite qui découvre qu’elle fait partie de la royauté génoise. Lors d’une interview au Festival du film de Sundance, Hathaway a parlé avec People des émotions entourant le film :





« [It’s] palpitant [to] voir le niveau d’excitation pour cela. Nous ressentons exactement la même chose, et je sais que c’est probablement très frustrant [waiting]. » Elle a ajouté: « C’est un processus qui demande de la patience, et donc tout le monde devrait se considérer comme faisant partie de l’industrie du cinéma maintenant, car c’est le temps qu’il faut réellement pour faire des choses. »

La nouvelle d’un troisième film a été confirmée en novembre. Bien que les détails du casting restent secrets, il est rapporté que le scénario sera écrit par Aadrita Mukerji (Super Girl), et que Debra Martin Chase et Melissa K. Stack, qui ont travaillé comme productrices sur les deux premiers films, reviendront en tant que productrices exécutives. Garry Marshall, qui a réalisé les deux premiers versements, est décédé en 2016 et un nouveau réalisateur n’a pas été annoncé publiquement.

FILM VIDÉO DU JOUR





Anne Hathaway et Julie Andrews reviendront-elles à Genovia ?

Disney

Le film original de 2001 mettait en vedette Anne Hathaway et Julie Andrews et était vaguement basé sur le roman du même nom de Meg Cabot. Le film a marqué le premier long métrage de Hathaway et elle a reçu des éloges pour son interprétation de Mia. L’actrice vétéran Andrews a été choisie pour incarner sa grand-mère, la reine Clarisse Renaldi. The Princess Diaries 2: fiançailles royales a été libéré en 2004, Mia retournant à Genovia après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Princeton. Alors qu’elle se prépare à reprendre le règne de sa grand-mère, elle apprend qu’elle doit se marier avant de devenir reine.

Hathaway avait précédemment déclaré qu’elle serait intéressée à retravailler avec Andrews. Malheureusement, Andrew semble peu susceptible de reprendre son rôle de reine Clarisse Renaldi, en disant :

« Je pense qu’il serait trop tard pour le faire maintenant. On parlait d’une suite il y a de nombreuses années. Mais je ne pense pas que cela se soit jamais produit. Et Garry nous a ensuite quittés. [For] surtout moi, c’est trop loin maintenant pour y revenir. C’est une belle pensée, mais je ne pense pas que ce serait probablement possible. »

Depuis ses débuts au cinéma en 2001 sur Le journal d’une princesse, Hathaway a remporté un Academy Award, un Golden Globe Award et un Primetime Emmy Award. Ses crédits de film les plus notables incluent Les misérables, Rachel se marie, interstellaireet Le chevalier noir se lève, entre autres. Son dernier film, le thriller Eileena récemment été présenté en première au Festival du film de Sundance 2023.