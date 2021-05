Anne Hathaway et Morgan Freeman jouent dans la bande-annonce de «  Solos  »

Dutchbone Solos - Desserte en métal

Discret mais raffiné à souhait, ce petit bijou signé Dutchbone est un nouveau must-have des espaces de vie les plus chics. Arborant une belle couleur sombre et mate, la desserte en métal Solos est intemporelle et se fond aisément dans tout type d'intérieur. Cette table desserte au style contemporain se dote d'une structure minimaliste en acier aux lignes travaillées, et de deux plateaux en verre de forme ronde. La distance entre le plateau supérieur et inférieur étant de 41 cm. Pratique car facilement déplaçable, Solos est pourvue de roulettes qui peuvent être verrouillées. Multifonction, elle est utile en toute occasion : soirée entre amis, après-midi lecture...