Anne Hathaway a failli perdre son emploi

Ces dernières semaines, El Diablo wears Fashion est redevenu une tendance et tout cela grâce aux tristes déclarations de la légendaire Meryl Streep. Cependant, maintenant, le film de mode le plus emblématique de 2006 a attiré toute l’attention pour la tristesse qui lui a également été apportée. Anne Hathaway, l’incomparable Andy Sachs et qui accède à la renommée internationale grâce à ce rôle et, à partir de là, le succès n’arrête pas sa carrière.

Travailleur, fort, audacieux, responsable et combattant sont quelques-unes des caractéristiques qui définissent le caractère d’Andy. Et, de même, ce sont les mêmes définitions qui entrent pour l’actrice Anne Hathaway, qui a dû montrer à FOX 2000 qu’elle convenait pour le rôle depuis, Étant donné à quel point elle était inconnue à l’époque, le réseau voulait un autre interprète qui capterait l’attention du public.

Anne Hathaway dans son rôle d’Andy. Photo : (IMDB)



À tel point que, en raison du succès qu’elle récoltait, par exemple Rachel McAdams après sa participation à Diario de una Pasión et Mean Girls, son nom était le favori de la société de production. Pourtant, l’artiste a refusé le rôle à trois reprises, les mêmes fois que la chaîne le lui a offert et, selon ce que David Frankel (réalisateur du film) a expliqué il y a quelque temps, « le studio était déterminé à l’avoir et elle ne voulait pas”.

Rachel McAdams était la favorite pour le poste. Photo : (Getty)



C’est pourquoi le refus de McAdams de jouer Andy était un obstacle de moins pour Hathaway, mais le studio refusait toujours de l’embaucher. C’est que, d’après ce qui s’est passé, elle n’a jamais atteint le top 5 de la société de production puisque, avant son nom, des stars telles que Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson et Kristen Dunst, qui comme Rachel ont refusé de travailler dans ce long métrage.

En effet, devant tant d’artistes déjà connus dans le monde, pour la société de production El Diablo Viste a la Moda, Anne était la neuvième. Cependant, au-delà de tout, l’actrice a continué à insister et s’est même rendue au bureau du vice-président exécutif de Fox de l’époque et l’a supplié de l’embaucher. C’est pourquoi, cette insistance a attiré beaucoup d’attention de, ni plus ni moins, que Meryl Streep.

Meryl Streep a aidé Anne dans son rôle. Photo : (Getty)



D’après ce que la légendaire interprète elle-même a raconté, elle était ravie du travail de Anne Hathaway à Borkeback Mountain, il savait donc que travailler à ses côtés allait être des plus agréables. Et, à la demande de Streep, le célèbre Andy a reçu l’appel tant attendu : «quand j’ai eu le papier, j’ai couru en criant dans mon appartement», a-t-il compté.