Anne avec un E : le meilleur épisode de la série est déjà connu

Il y a deux ans, les fans de Anne avec un E ils ont été confrontés à une décision inattendue. Netflix et CBC n’ont pas pu parvenir à un accord, ils ont donc décidé d’annuler la série après sa troisième saison. Mettant en vedette Amybeth McNulty, cette fiction a fait sensation dans le monde pour sa controverse, mais en même temps, une intrigue passionnante dans laquelle différents problèmes sociaux étaient englobés.

Cependant, son annulation a laissé tout le monde sous le choc car la fin de Anne avec un E laissé plus d’intrigues que de réponses. Ainsi, à partir du jour où la fiction a cessé d’être diffusée, tous les fans se sont battus pour son renouvellement. Bien que, pour que cela se produise, Netflix et CBC devraient conclure un accord afin que l’un des deux puisse conserver les droits individuels.

Mais, malgré le temps qui passe, les adeptes de Anne avec un E ils ont toujours la série en tête. Plus d’une fois, ils se souviennent de chapitres ou de situations qui se sont déroulés au cours des trois saisons et, maintenant, ils en veulent plus. Après de longues délibérations et différents sondages, ils ont finalement réussi à choisir quel est le meilleur épisode de la série, qui a une note moyenne de 8,2.

Apparemment, à cause de ce que les fans de la bande ont choisi, le meilleur chapitre est le dernier de toutes les fictions qui, par coïncidence, est celui avec le meilleur score. Dans ce document, Anne se rend à sa pension où elle reçoit quelques surprises pour clore l’histoire : Diana devient sa colocataire, Winifred avoue tout sur sa relation avec Gilbert et, comme si cela ne suffisait pas, les Cuthbert lui fournissent des informations sur leurs parents biologiques. .

Sans doute Anne avec un E était l’une des meilleures créations de la dernière fois. Dépeignant les conséquences de la négligence des enfants, de la discrimination, du harcèlement, de l’autonomisation des femmes et de la lutte pour l’égalité, la série mettant en vedette McNulty a connu un succès rarement vu. Et, pour cette raison même, les fans continuent de se battre pour un retour, notamment pour en savoir plus sur cette jeune femme qui a conquis leur cœur.

