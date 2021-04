Anne avec un E est-elle de retour? C’est ce que l’on sait

Anne avec un E est l’une des séries les plus populaires et les plus acclamées de la grande bibliothèque du service de streaming Netflix, mais la plateforme a décidé de l’annuler, générant ainsi tristesse et rejet de la part des fans qui entretiennent toujours l’espoir de connaître la fin de l’histoire. Apparemment, l’avenir peut être heureux pour tout le monde, selon les mots de la créatrice, Moira Walley-Beckett. Consultez le plan du retour!

Le programme comprenait trois tranches qui ont réussi à captiver les téléspectateurs du monde entier. Des demandes massives ont été faites plus d’une fois via les réseaux sociaux pour un renouvellement, ainsi qu’une réunion de plus d’un million de signatures, comme un message clair au producteur, mais jusqu’à présent il n’y a pas eu de réponse concrète à ces mobilisations.

L’esprit derrière le spectacle Moira Walley-Beckett, il a parlé avec Divertissement hebdomadaire et a déclaré: «Le soutien et l’amour des fans pour ‘Anne With an E’ sont surprenants, incroyables et émouvants. Comme j’aime ces esprits amicaux. Cela me montre à quel point cette série a été connectée à un public si diversifié à travers le monde et à quel point elle a été importante pour tout le monde. « .

+ Le plan pour continuer l’histoire

La créatrice a continué d’exprimer sa fierté: « Créer » Anne With an E « a été une expérience merveilleuse. C’était le projet de mon cœur et j’ai tout donné. Je suis tellement reconnaissant envers les extraordinaires acteurs, le personnel de soutien, les écrivains et les réalisateurs pour avoir donné vie avec passion à ma vision. ». Après ces mots, il a dit comment il pouvait continuer: « J’adorerais écrire un film de clôture pour ‘Anne With an E' ». Jusqu’à présent, Netflix n’a pas émis d’avis sur ce plan.

Anne avec un E est une série basée sur les livres de Lucy Maud Montgomery et suit l’histoire d’un orphelin adopté à 13 ans par les frères Matthew et Marilla Cuthbert. La jeune femme est une lectrice passionnée et défenseur des droits de l’homme à la fin du XIXe siècle, entre 1896 et 1899, étant l’un des points pour lesquels les fans aiment le plus la fiction, ainsi que les grands personnages.