ANNAPURNA nous épate avec la bande-annonce State of Play de Solar Ash

Les auteurs d’Hyper Light Drifter reviennent dans la mêlée avec un gameplay pittoresque. La bande-annonce State of Play de Solar Ash présente de nouvelles fonctionnalités.

Le distributeur surréaliste ANNAPURNA s’est produit à l’événement de Sony hier soir. Nous laisse avec Bande-annonce de l’état de jeu de Solar Ash. Le jeu nous invite à jeter un bon coup d’œil à sa formule jouable après quelques mois sans que le jeu Heart Machine ne montre de signes de vie.

Le jeu a des tonnes de rencontres ennemies. Dans le titre on incarne un personnage plongé dans un univers surréaliste des plus surprenants et colorés.

Selon les responsables, les auteurs du mémorable Hyper Light Drifter, il s’agit d’un lancement «rempli de mystères, de rounds sauvages à toute vitesse et de tonnes de rencontres ennemies. Pouvez-vous sauver votre maison de l’Ultra Void?«.

Le jeu vidéo, par ailleurs, a profité de la bande-annonce pour confirmer qu’il respectera les délais initialement prévus et sera mis en vente en 2021. Une tendance qui n’a pas été vue dans d’autres sorties récentes, précisément de Sony, comme comme le Gran Tourism 7 récemment retardé.

