Annapurna Interactive présente la bande-annonce de Maquette

Aujourd’hui, nous vous proposons la première bande-annonce de Maquette, un nouveau jeu de réflexion à la première personne à surveiller.

Au cours des dernières années, Annapurna Interactive a eu l’œil pour publier des titres de différentes sociétés. De cette façon, nous avons reçu des œuvres très intéressantes telles que What Remains of Edith Finch, Outer Wilds, Ashen, ou le récent et recommandé The Pathless. Aujourd’hui, nous vous montrons le Remorque Maquette, votre nouveau pari.

Le projet choisi à cette occasion est celui avec lequel le studio Graceful Decay fait ses débuts dans ce monde. Une équipe indépendante basée à San Francisco qui, malgré sa simplicité, a réalisé quelques signatures connues pour donner une voix au jeu. Nous parlons de Bryce Dallas Howard et de son mari Seth Gabel.

Le premier, je pense, n’a pas besoin d’une introduction pour être apparu dans des films comme Spider-Man 3, La forêt, La jeune femme de l’eau ou Jurassic World, entre autres. D’un autre côté, son épouse n’a pas atteint une telle renommée, mais les fans de Fringe se souviendront sûrement de lui.

En ce qui concerne le jeu vidéo, nous trouvons un titre de puzzle à la première personne dont la principale revendication est qu’il joue avec l’échelle. Le fait est que nous sommes à l’intérieur d’un petit modèle, qui à son tour est à l’intérieur d’un plus grand. Qu’est ce que ça signifie?

Eh bien, de manière générale, ce qui est manipulé au niveau le plus bas a un impact sur le suivant. Par exemple, comme on le voit dans la vidéo, si nous plaçons une clé dans le petit monde, un autre géant apparaîtra dans le plus grand, nous permettant d’avancer. Une prémisse très intéressante, la vérité.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le voir de première main, puisque Maquette devrait apparaître le 2 mars sur les consoles Sony et sur PC.

Allons-y!