Annapurna Interactive obtient son propre événement de vitrine en juillet

Annapurna Interactive, le label d’édition indépendant avec un catalogue toujours bon, est sur le point d’héberger son propre événement en direct. Surnommée simplement Annapurna Interactive Showcase, la société se prépare à montrer quelques-uns de ses titres intrigants en juillet.

L’éditeur promet « des révélations de gameplay, de nouvelles annonces de jeux et quelques surprises supplémentaires » lors de l’événement. Sur la base de la vidéo teaser ci-dessus, il semble probable que nous en verrons plus de Stray, Solar Ash et Outer Wilds. En ce qui concerne les nouvelles annonces, considérez-nous comme ravis de voir ce que l’éditeur nous réserve. La vitrine est prévue pour le 29 juillet à 12h PDT / 15h EDT / 20h BST.

