Anna Torv rejoint le casting de The Last of Us TV Show en tant que Tess

HBO a recruté une autre actrice pour son adaptation télévisée à gros budget de The Last of Us, la dernière recrue étant Anna Torv dans le rôle de Tess. Elle est peut-être mieux connue pour son rôle dans La frange comme Olivia Dunham, mais est également apparu dans des émissions de télévision plus récentes telles que Ville secrète, Chasseur d’esprit, et Le lecteur de nouvelles. Frapper beaucoup plus près de chez elle serait son rôle dans Heavenly Sword, une exclusivité PlayStation 3, où elle a exprimé le protagoniste Nariko. Torv sera une « guest star récurrente ».

Anna Torv incarnera TESS dans l’adaptation HBO de THE LAST OF US. pic.twitter.com/u76jnmex9D– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 22 juillet 2021

Bien sûr, l’actrice rejoint ce qui commence à ressembler à un casting de poids lourds. Nous avons Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. Ensuite, il y a Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, Merle Dandridge reprenant son rôle de Marlene et Nico Parker dans celui de Sarah. Pour le moment, Con O’Neill dans le rôle de Bill complète le casting, Murray Bartlett joue le partenaire de Bill, Frank, et Jeffrey Pierce se joint à ce qui semble être un nouveau personnage nommé Perry. Dans d’autres nouvelles, l’émission elle-même dépasserait la barre des « huit chiffres par épisode », le tournage étant actuellement en cours.

Avez-vous vu une grande partie du travail passé d’Anna Torv? Pensez-vous que c’est le rôle parfait pour elle? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.