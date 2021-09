Anna Sophia Robb joue dans Dr. Death : "Dès que j’ai lu le script, j’ai été fasciné"

Anna Sophia Robb Il revient à l’écran, cette fois avec l’un des rôles, probablement le plus important de sa carrière. stars de l’actrice américaine Dr Mort avec un vrai elencazo dirigé par Alec Baldwin, Joshua Jackson et ardeur chrétien, qui sera présenté en première ce dimanche à StarzPlay. De plus, l’intrigue de la série est également l’un des points forts. Basé sur un podcast du même nom, il s’agit, quant à lui, d’une histoire vraie sur le cas de l’ancien neurochirurgien Christophe Duntsch, condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir mutilé plusieurs de ses patients, dont deux sont décédés.







La jeune actrice fait face à un véritable défi alors qu’elle donne vie michelle sugart, le procureur de l’enquête contre Duntsch et merci à celui qui finit par être arrêté. Au Divulgacher, nous avons eu l’occasion de discuter avec Anna Sophie et il nous a tout raconté sur son personnage et l’importance de la série à cette époque.

Anna Sophia a commencé sa carrière chez Charlie et la chocolaterie (Photo : StarzPlay)



Millennial, Centennial ou pas, vous vous en souvenez probablement Anna Sophia Robb pour être violette, la méchante fille qui dans Charlie et la chocolaterie Elle mâchait du chewing-gum et était très, très égocentrique. La vérité est qu’Anna Sophia avec Freddie highmore Ce sont eux qui ont le mieux su entretenir leur carrière à Hollywood de ce groupe de jeunes acteurs.

Aujourd’hui, l’artiste a 27 ans et a déjà participé à différents films comme Soul Surfer, The Crash, Spectacle de monstres et dans des émissions de télévision comme Le Carries Diares, Little Fires Partout, près de Reese Witherspoon et maintenant Dr Mort. Ce personnage a une saveur particulière pour la bravoure de cette femme qui fait face à un système corrompu dans le seul but de rendre justice aux victimes de Duntsch et aux médecins qui l’ont également poursuivi.

Robb en tant que procureur dans l’affaire (Photo: StarzPlay)



-Doctor Death est une série sur une terrible histoire vraie basée sur le podcast du même nom. Je voulais savoir ce que vous saviez sur l’affaire, comment avez-vous commencé vos recherches pour le rôle ?

« Je ne connaissais pas l’affaire jusqu’à ce que j’aie l’audition et que j’aie vu qu’elle était basée sur un podcast, c’est à ce moment-là que je l’ai entendue. J’ai été immédiatement accro et j’étais aussi complètement terrifié. Je ne savais rien de l’histoire et de tout ce qui s’était passé. J’étais fasciné par ça et j’ai tout de suite lu tout le script, tu sais. »

-Et en parlant de votre personnage, Michelle Shughart, une assistante de district et un acteur clé dans l’arrestation de Christopher Duntsch. As-tu pu lui parler ? Comment vous êtes-vous préparé pour le rôle ?

« J’ai pu parler à Michelle avant de commencer le tournage et nous étions censés nous voir au Texas, mais à cause de la pandémie, nous ne pouvions pas voyager. Mais la vérité est que elle était très ouverte avec moi. J’avais beaucoup de questions, sur elle, sur son passé, vous savez, pourquoi est-elle devenue avocate, comment l’affaire a-t-elle changé, qu’a-t-elle pensé de cette terrible chose. J’ai donc pu lui demander beaucoup et la vérité a été très utile pour mon personnage et ensuite Patrick, notre showrunner, a mené une longue enquête sur l’affaire. Il y a un autre podcast que j’ai également écouté, spécifique à l’affaire judiciaire, un podcast plus juridique et la vérité est qu’il y avait beaucoup d’articles en ligne. J’ai suivi un entraînement de basket-ball parce que… je ne sais pas si tu as fini la saison, mais je joue au basket-ball, c’était la chose sur laquelle je devais définitivement travailler tous les jours.

Joshua Jackson dans le rôle de Christopher Duntsch (Photo : StarzPlay)



-En ce qui concerne vos collègues, vous avez travaillé avec Christian Slater, Alec Baldwin et Joshua Jackson, qui ont donné une interprétation incroyable. Comment était-ce de travailler avec eux ?

« La verdad es que fue maravilloso…me divertí mucho con ellos. Alec y Christian, ellos, bueno, todos saben quiénes son ¿no?, digo…Caminaba un poco intimidada, por supuesto. Pero cuando empezamos a grabar, réellement…Ce sont des collègues formidables et j’adorerais retravailler avec eux. J’ai passé un bon moment. Et puis Josh est… eh bien, je n’ai partagé qu’un épisode avec lui à la fin. Je le connaissais avant de Little Fires Everywhere … il est si empathique, il est si aimant, comme si vous aviez un bébé, si mignon … le regarder se transformer en ce sociopathe narcissique est complètement accrocheur et incroyable. La vérité est que je suis fier de ce qu’il a fait, je pense qu’il a fait un excellent travail. »

-Retour à votre personnage. C’est une jeune femme indépendante qui cherche à rendre justice. Voyez-vous quelque chose d’elle en vous ?

« Je pense … eh bien, j’aimerais dire que je cherche à rendre justice, mais c’est plus comme … ne pas me comparer à elle, mais l’observer et connaître ses objectifs. Et je pense que c’est stimulant de jouer quelqu’un qui veut juste faire du bon travail et s’assurer qu’elle est la bonne personne pour faire le travail. Je ne sais pas souvent, cela arrive avec des acteurs, vous demandez la permission ou cherchez l’approbation des autres et avec Michelle c’est … elle …La seule raison pour laquelle cette affaire a été résolue est qu’elle est allée de l’avant, a pris le risque et n’a pas abandonné. Et il n’a pas demandé d’approbation, il a juste suivi son intuition de bien faire les choses pour les victimes. La vérité est que la perspective est vraiment précieuse et c’est quelque chose que j’essaie d’emporter avec moi ».

Alec Baldwin et Christian Slater (Photo : StarzPlay)



-Cette série arrive à point nommé car, d’un côté, vous avez deux médecins qui seuls essaient de faire justice et, de l’autre, une femme, une jeune femme qui essaie aussi de faire ce qu’il faut. Que pensez-vous que le Dr Death peut nous laisser comme histoire à ce moment?

« Je pense que cela montre une équipe complète, une équipe qui essaie de faire la bonne chose. Cela nous montre que c’est très difficile, qu’il y a beaucoup de choses contre lesquelles aller. Je dirais que les Drs Henderson et Kirby sont des médecins incroyables. Et ils avaient une réputation incroyable, mais même eux ne pouvaient pas arrêter Duntsch seuls. Ils devaient aller en justice, ils en avaient besoin. Je pense… J’espère que les gens qui ont vécu quelque chose de très difficile contre le système, quelque chose de très gros, il faut savoir qu’il y aura des gens qui savent ce qu’ils font qui pourront vous accompagner et ainsi travailler en équipe. Il a fallu toute une équipe de personnes pour s’en prendre à Duntsch. »

