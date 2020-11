Anna Nystrom tue dans un pantalon en cuir noir taille haute et un top court

Anna Nystrom s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager un instantané captivant avec ses 8,4 millions d’abonnés. Elle a grésillé dans un ensemble entièrement noir et les gens ont immédiatement afflué vers la section des commentaires pour la féliciter en réponse.

La beauté suédoise a noté qu’elle avait combiné des pièces des marques Zara et Urban Outfitters pour ce cliché. Elle a associé un crop top séduisant avec un pantalon en cuir et les résultats ont été fantastiques.

Le pantalon était taille haute et moulant. Une fermeture à bouton reposait juste sur le nombril d’Anna et le tissu s’accrochait à ses hanches et cuisses courbes.

Le haut avait des manches longues et un décolleté en cœur. Le vêtement était ajusté à travers le torse et les manches étaient amples et amples. Un nœud a été noué à l’avant et elle a ajouté une délicate chaîne en or qui avait un pendentif circulaire autour de son cou.

Le décolleté reposait assez bas sur la poitrine d’Anna pour révéler un soupçon de ses atouts aux gros seins. Une touche de son ventre tendu pouvait également être vue dans le petit espace entre le haut et le pantalon.

Anna portait ses longues tresses blondes avec une partie médiane. Les vagues lâches encadraient doucement son visage et tombaient sur ses épaules et le long de sa poitrine.

Elle leva une main près de son visage et l’autre effleura sa taille. La bombe blonde regarda directement la caméra avec un air sérieux de concentration sur son visage.

La photo a été recadrée juste en dessous des genoux d’Anna. L’arrière-plan était simple et simple, avec juste un rideau de couleur sombre le long du mur. L’ensemble sombre et l’arrière-plan tamisé ont servi à mettre en valeur les traits impeccables d’Anna et elle dégageait à la fois beauté et confiance.

« Un look si joli », a noté un fan.

«Ça a l’air fabuleux», a écrit une autre personne.

Au moins quelques-uns des adeptes d’Anna ont noté qu’il était quelque peu inhabituel pour elle de porter des couleurs sombres comme celle-ci. Plus tôt ce mois-ci, elle a choisi quelque chose de similaire. En fait, elle a même incorporé des pantalons qui semblaient avoir été les mêmes que ceux présentés ici.

Anna portait également une camisole et un jean dans un autre article récent, et c’était vraiment un changement de rythme pour la bombasse. Cet instantané a été un grand succès auprès des fans de la beauté suédoise et il a reçu plus de 93 000 likes.

Ce nouveau cliché a rapidement généré beaucoup de buzz auprès des fans du modèle. Plus de 27 000 likes et 300 commentaires ont afflué au cours de la première heure après qu’Anna les ait initialement partagés.

«Absolument à couper le souffle», a déclaré un troisième utilisateur.

« Superbe, Anna adore tes photos, toujours! » quelqu’un d’autre a détaillé.