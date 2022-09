Anna Kendrick parle d’une relation abusive passée avant Alice, Darling Premiere

Avant la première du drame émotionnel Alice, chérie au Festival international du film de Toronto, vedette Anna Kendrick s’est ouverte sur ses expériences personnelles d’abus.





Kendrick a dit Gens qu’un ancien partenaire amoureux, qu’elle a refusé de nommer, l’a abusée émotionnellement et psychologiquement au cours de leur relation.

« J’étais dans une situation où j’aimais et faisais confiance à cette personne plus qu’à moi-même », a déclaré l’actrice de 37 ans. « Donc, quand cette personne vous dit que vous avez un sens déformé de la réalité et que vous êtes impossible et que tout ce que vous pensez qu’il se passe est ne pas continue, votre vie devient très vite confuse. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsque la relation a pris fin et qu’elle a découvert que ses soupçons étaient fondés, Kendrick a dû analyser ce qui s’était réellement passé dans la relation au milieu de l’éclairage au gaz de son partenaire, ce que la candidate aux Oscars a décrit comme « la tâche la plus difficile de ma vie d’adulte ». «

« Mon corps croit toujours que c’était de ma faute », a-t-elle ajouté. « Donc, même avec ce point de départ concret pour moi, sortir de cette relation en sachant que je n’étais pas fou, c’est incroyable la façon dont la récupération a été si difficile. »





Kendrick dit Alice, chérie Le rôle était « incroyablement cathartique » C’est ce chemin difficile vers la guérison, dit Kendrick, qui l’a fait hésiter à accepter le rôle principal dans Alice, chérie.

Le film suit Alice, une femme coincée dans une relation émotionnellement abusive avec son petit ami à succès, Simon (Charlie Carrick) alors qu’elle commence à se défaire à la suite de ses jeux d’esprit.

Bien qu’initialement fatiguée de se traumatiser à nouveau en assumant le rôle, Kendrick a déclaré qu’elle « avait résonné » avec le personnage lorsque son représentant lui avait envoyé le scénario.

« Je sortais d’une expérience personnelle de violence émotionnelle et de violence psychologique », a-t-elle déclaré. « [My rep] savait à quoi j’avais affaire et je l’ai envoyé. Parce qu’il m’a dit : ‘Cela correspond en quelque sorte à tout ce dont tu m’as parlé.' »

Et finalement, a déclaré l’actrice, le rôle a fini par valider ses expériences et s’est senti « incroyablement cathartique ».

« C’était vraiment différent dans la mesure où j’avais, franchement, vu beaucoup de films sur des relations abusives ou toxiques, et cela ne ressemblait pas vraiment à ce qui m’arrivait. Cela m’a en quelque sorte aidé à normaliser et à minimiser ce qui m’arrivait. , parce que je me suis dit : « Eh bien, si j’étais dans une relation violente, ça ressemblerait à ça. » »

« Mais comme tant de choses dans la vie », a-t-elle poursuivi, « je pense que la partie la plus thérapeutique était en fait de nouer des relations avec ces collaborateurs et de partager nos histoires personnelles les unes avec les autres, puis de créer cette chose ensemble. »

Mettant également en vedette Kaniehtiio Horn et Wunmi Mosaku, Alice, chérie premières dimanche au TIFF.