Anna Kendrick choisit un tueur en série sur le jeu de rencontre dans True-Life Tale Rodney & Sheryl

Anna Kendrick devrait jouer dans Rodney & Sheryl pour Netflix, un véritable drame policier basé sur l’histoire de Cheryl Bradshaw, une candidate qui a involontairement remporté un rendez-vous avec un tueur en série en participant à un jeu télévisé en 1978. Netflix a cassé le package, qui doit être réalisé par Chloe Okuno, qui jette un regard dramatique sur la façon dont Rodney Alcala est apparu et a remporté l’émission populaire Le jeu de rencontre au milieu d’une série de meurtres qui comprenait cinq femmes et la tentative de meurtre d’une fille de 12 ans.

Des extraits de l’émission sont disponibles sur YouTube, et vous pouvez les regarder ci-dessous pour voir à quel point tout cela est effrayant une fois que vous savez de quoi Alcala était capable. Vous pouvez également avoir une idée de qui Anna Kendrick sera dépeint dans le vrai conte de crime de la vie.

Bradshaw a posé des questions au tueur dans le but de déterminer avec quel candidat elle voulait aller à un rendez-vous, notamment en lui demandant « Je vous sers pour le dîner. Comment vous appelez-vous et à quoi ressemblez-vous? » Alcana a répondu qu’il était « une banane » et qu’il avait l’air bien. Lorsqu’il a été poussé à élaborer, il a répondu: «Épluchez-moi» aux rires du public. La plaisanterie, et d’autres, ont suffi à Bradshaw pour le sélectionner comme son homme. Le film se concentrera sur l’enregistrement de l’émission et les événements qui se sont déroulés autour d’elle.

Conformément aux règles de Le jeu de rencontre, choisir Alcala comme son gagnant signifiait que Bradshaw irait à un rendez-vous avec lui, heureusement pour elle sous chaperon, mais a déclaré qu’elle était rebutée par ses vibrations étranges. Vous devineriez que cela venait du sang sur ses mains et du potentiel que dans d’autres circonstances, elle aurait pu devenir l’une de ses nombreuses victimes. Bien qu’il semble impensable qu’une telle chose se produise maintenant, le contrôle effectué par les chercheurs pour l’émission à l’époque manquait plus qu’un peu, et sans les bonnes vérifications des antécédents, il était apparemment simple pour le passé d’Alcala de rester inconnu pour certains. temps aprés.

Après avoir été arrêté et condamné à mort en 1980, Alcala a lancé de nombreux appels dans les années qui ont suivi, mais des centaines de photos et de souvenirs trouvés dans un casier suggéraient qu’il y avait beaucoup plus de victimes que la police n’avait pas découvertes. Au fur et à mesure que la technologie de l’ADN progressait au cours des décennies suivantes, les détectives ont pu attribuer un total d’environ 130 meurtres à Alcala, dont la peine de mort a été reportée indéfiniment en 2019 lorsque la Californie a suspendu tous les cas de peine de mort. Le tueur est maintenant dans une prison d’État à Corcoran, en Californie, sans aucune chance d’être jamais libéré.

Le scénario du film, de Ian MacAllister-McDonald, figurait dans la liste noire de 2017, une collection votée par l’industrie des scripts les plus dignes du buzz qui n’ont pas été repris pour la production, qui dans le passé comprenait le coureur aux Oscars réalisé par Spielberg. , La poste, aussi bien que Le loup de Wall Street, le réseau social et Lions pour agneaux pour n’en nommer que quelques-uns. Avec quelques gros films provenant d’entrées sur la liste, Netflix pourrait une fois de plus avoir remporté l’or avec celui-ci.

