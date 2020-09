Anna Heiser l’aime Gerald « un peu plus chaque jour »

08.09.2020 10h48

Le couple de rêve « fermier cherche épouse », Gerald et Anna, sont heureusement amoureux sur Instagram. Les deux attendent actuellement une progéniture.

«Je t’aime sur la lune et retour». L’ancienne candidate «agricultrice cherche une épouse» Anna Heiser (30 ans) fait une touchante déclaration d’amour pour son mari Gerald Heiser (35 ans) sur Instagram. Les deux attendent actuellement une progéniture.

«L’une des plus belles choses au monde est de trouver quelqu’un dont on ne veut pas se passer une minute de plus. Je ne sais pas si ce sont les hormones de grossesse, mais j’aime un peu plus cet homme chaque jour », commente la trentenaire sur une photo de couple dans laquelle elle embrasse son amant sur la joue.

Tu ne pourrais pas être plus heureux

Anna et Gerald se sont rencontrés et sont tombés amoureux l’un de l’autre en 2017 dans l’émission RTL « Bauer sucht Frau ». La Polonaise d’origine a même déménagé en Namibie pour son grand amour. Le mariage a suivi juste un an plus tard. Mais la chance a été éclipsée par un coup dur du destin. Anna a annoncé sur Instagram plus tôt cette année qu’elle avait fait une fausse couche. Il y a environ trois semaines, le couple a joyeusement annoncé une nouvelle grossesse.

Sur Instagram, les deux ont publié un instantané qui les montre bras dessus bras dessous en arrière-plan, ensemble, ils tiennent une image échographique dans la caméra. «Le plus grand bonheur est parfois très petit», a déclaré la future maman, ravie de la photo.

