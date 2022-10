Anna Faris révèle l’identité du réalisateur qu’elle avait accusé d’inconduite sur le plateau

Anna Faris dit que feu le réalisateur hollywoodien Ivan Reitman a créé un « règne de terreur » sur le tournage de la comédie de 2006 « My Super Ex-Girlfriend » et l’a « giflée » sur le derrière.

Faris, 45 ans, a parlé de l’inconduite présumée de Reitman lors d’une conversation avec l’écrivain, acteur et réalisateur Lena Dunham dans l’épisode du 19 octobre du podcast « Anna Faris is Unqualified ».

AUJOURD’HUI a contacté les représentants de Reitman et de son fils, l’acteur et réalisateur Jason Reitman, pour commentaires.

Anna Faris, à droite, allègue que feu le réalisateur hollywoodien Ivan Reitman, à gauche, s’est comporté de manière inappropriée avec elle sur le tournage du film de 2006 « My Super Ex-Girlfriend ». Charley Gallay / Getty Images

Faris a décrit Reitman, décédé en février à l’âge de 75 ans, comme un réalisateur instable sujet à des explosions violentes.

« Je veux dire, l’idée d’essayer de faire une comédie sous ce règne de terreur, c’était un hurleur », a déclaré Faris. « Il faisait tomber quelqu’un tous les jours, et mon premier jour, c’était moi. »

Selon Faris, Reitman s’est fâchée lorsque Faris a été retardée dans sa bande-annonce après qu’un pot de « colle à perruque » s’est renversé sur elle juste avant de filmer une scène de combat avec la co-star Uma Thurman. « J’étais terrifié, vraiment, que mon premier jour, Ivan pense que je suis une sorte de diva qui ne sort pas de ma caravane », se souvient l’acteur.

Faris a déclaré qu’elle était arrivée « 20 à 25 minutes » en retard sur le plateau, où Reitman lui a crié dessus.

« Je suis, comme, au milieu de la rue qui est tout éclairée, vous savez, c’est un tournage de nuit, et Ivan est en train de me faire tomber », a-t-elle déclaré.

« Il était juste comme, ‘Annie!’ — il m’a toujours appelé Annie — il me dit : ‘Tu ne peux pas jouer comme ça par ici !’ … Et je me disais: ‘Ne fais pas ça, ne pleure pas, ne pleure pas’, et je me suis sentie en colère, blessée, humiliée et sur la défensive », se souvient-elle. « Finalement, j’ai dit : ‘Est-ce que personne ne t’a dit ce qui s’est passé ?’ Et à ce moment-là, il s’est en quelque sorte fermé et puis il est passé derrière la caméra.

Elle a ajouté: « Mais plus tard, il m’a giflé un–, aussi; c’était un moment bizarre. »

Le producteur de « My Super Ex-Girlfriend », Gavin Polone, a répondu aux allégations de Faris dans une déclaration à Deadline : « Je n’ai jamais vu cet incident, ni entendu parler, mais je n’aurais aucune raison de contester le récit d’Anna non plus. Si Anna dit que c’est arrivé, je la crois. Si cela s’était passé devant moi, j’aurais certainement confronté Ivan à ce sujet. Je suis triste de penser qu’Anna a été rabaissée de cette façon.

La star de « Scary Movie » a déclaré qu’elle avait peur de faire des vagues à l’époque et a choisi de faire face à l’inconduite présumée de Reitman en se concentrant sur son travail. « C’était, comme, je vais faire profil bas et jouer la sécurité », se souvient-elle avoir pensé. « Je ne prends aucun risque dans ce film. »

Faris a déjà parlé d’avoir été touchée de manière inappropriée sur un plateau de tournage sans nommer le réalisateur du film lors d’un épisode d’octobre 2017 de son podcast.

« Je faisais une scène où j’étais sur une échelle et j’étais censée prendre des livres sur une étagère et il m’a giflé si fort devant l’équipe », a-t-elle déclaré à l’époque. « Et tout ce que je pouvais faire était de rire. »

Faris se souvient avoir été surpris qu’aucun membre de l’équipe n’ait dénoncé le comportement du réalisateur. En fin de compte, l’inaction de l’équipage l’a convaincue de rejeter l’incident, a-t-elle déclaré.

« J’étais comme, ‘Eh bien, ce n’est pas une chose. Comme quoi, ce n’est pas si grave. Allez Faris. Comme, rassurez-vous. Ce n’est pas si grave. Comme, juste rire. Mais ça m’a fait me sentir petite », a-t-elle dit. « Et, vous savez, il n’aurait pas fait ça au mâle principal. »