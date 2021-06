Anna Faris partage le conseil de mariage qu’elle a pour son fils de 8 ans

Jack Pratt n’a peut-être que 8 ans, mais sa mère, Anna Faris, a déjà quelques conseils de mariage pour lui.

Dans le dernier épisode du podcast « Anna Faris is Unqualified », la femme de 44 ans a discuté avec l’auteur Glennon Doyle du mariage, des ruptures et de la loyauté, et a admis qu’elle espérait que son fils ne se marie pas à un jeune âge. .

« Je ne sais pas si c’est trop grincheux et cruel à dire, dans un sens, mais si je pouvais dire à mon fils de 8 ans une chose à laquelle il s’en tiendrait peut-être, je l’encouragerais vraiment à ne pas se marier en ses 20 ans », a-t-elle déclaré.

Faris a épousé son premier mari, l’acteur Ben Indra, à l’âge de 27 ans et le couple a divorcé quatre ans plus tard. L’année suivante, elle épouse l’acteur Chris Pratt et le couple accueille leur fils Jack en 2012, avant de divorcer en 2018.

Faris avec son fils, Jack Pratt, à la première de « The Emoji Movie » le 23 juillet 2017 à Westwood, en Californie. Allen Berezovski / Getty Images

Au cours du podcast, Faris a expliqué ce que c’était que de traverser deux divorces et a déclaré qu’elle se sentait chanceuse d’avoir un système de soutien aussi solide pour l’aider à faire face aux sentiments difficiles qui accompagnent toute rupture majeure.

« Les deux fois où j’ai divorcé, j’ai été surprise, même si je n’aurais pas dû l’être, par le soutien de ma famille, que les gens autour de moi soient si infaillibles et gentils », se souvient-elle.

Faris a poursuivi en expliquant que la pression tacite pour plaire à tout le monde autour de nous peut devenir presque trop lourde à supporter, en particulier lors d’un changement de vie majeur comme un divorce.

« C’est presque comme, comment commençons-nous à penser à ce que nous voulons ? Comment supprimons-nous le contexte de tout le monde ? » elle a dit.

En rapport

Tout en discutant du divorce, Doyle a réfléchi au concept du mariage en général et a convenu que les jeunes couples devraient d’abord apprendre à se connaître avant de s’engager dans une relation.

« Je pense qu’il y a quelque chose dans l’idée que le premier vœu que nous sommes jamais encouragés à faire est envers un autre être humain. On ne nous apprend même pas qu’il y a peut-être une certaine loyauté que nous devrions d’abord apprendre. Nous disons ‘Je t’aime’ (mais) nous ne disons même pas aux gens ce qu’est ce « je » », a-t-elle déclaré.

Faris est maintenant fiancé au directeur de la photographie Michael Barrett et a récemment expliqué à Gwyneth Paltrow pourquoi leur relation fonctionnait.

« Je suis fiancée à un homme qui a exigé la même chose, ce que je n’avais jamais eu auparavant », a-t-elle déclaré à Paltrow. « Je n’avais jamais été confronté à un contact visuel intense, en fait. »

« Mes deux autres mariages étaient avec des acteurs, et je ne pense pas que nous ayons fait un excellent travail pour éliminer la compétitivité », a-t-elle ajouté. « Ou du moins je ne l’ai pas fait, étant une personne fière et ne voulant pas révéler sa vulnérabilité. Tout soupçon de compétitivité et de comparaison, je n’ai pas très bien géré ça, je ne pense pas.

En rapport: