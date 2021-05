Anna et Josh Duggar pensaient qu’il avait été guéri, mais les délinquants sexuels peuvent-ils être réhabilités?

Josh Duggar a fait connaître pour la première fois son comportement criminel lorsqu’il a été révélé qu’il avait abusé sexuellement de cinq filles alors qu’il avait environ 15 ans. Quatre des filles étaient ses sœurs.

Après que ses parents ont appris les abus, Duggar a été envoyé dans un «centre de traitement» chrétien à Little Rock, Arkansas pendant plusieurs mois en 2003, où il a été «nettoyé», selon les responsables du camp qui se sont entretenus avec le Daily Mail.

En 2015, lorsque les mauvais traitements sont devenus publics, Duggar a admis avoir commis des «actes répréhensibles» et sa femme, Anna, a affirmé que le counseling avait «changé sa vie».

Puis, début mai 2021, Duggar a été mis en examen pour avoir reçu et détenu de la pornographie juvénile. Le matériel impliquerait des enfants âgés de 18 mois à 12 ans et a été décrit comme «le pire des pires» par les enquêteurs.

Malheureusement, il semble qu’Anna Duggar se soit trompée sur le rétablissement de son mari.

La meilleure façon de traiter les délinquants sexuels a toujours été considérée comme controversée et s’est avérée infructueuse dans ce cas, si les accusations matérielles d’abus sexuel d’enfants s’avèrent vraies. Le traitement particulier que Duggar a reçu à l’Integrity Construction Institute était, certes, un programme thérapeutique moins que traditionnel.

Selon Bill Gothard, qui a fondé et a été impliqué avec l’IBLP lorsque Duggar était dans le programme, a déclaré au Daily Mail que Josh a participé à des tapis, des conseils et des programmes tels que le « conseil sur la luxure ».

Gothard a depuis quitté l’organisation après de multiples accusations crédibles de harcèlement et d’abus sexuels.

Mais même dans des contextes cliniques plus traditionnels, est-il possible pour les délinquants sexuels de changer leurs habitudes? L’un de ces programmes fonctionne-t-il?

Le traitement nécessite une compréhension des raisons pour lesquelles les agresseurs d’enfants commettent des infractions, et cela seul est difficile. La nature odieuse de ces crimes fait qu’il est difficile de vouloir aider les délinquants sexuels.

De même, le traiter comme une sorte de maladie détache l’agression de la réalité selon laquelle il s’agit d’une infraction pénale qui nuit activement à une autre personne, et ces comportements ne peuvent jamais être excusés.

Cependant, si les agresseurs sexuels d’enfants peuvent être réhabilités, et même un enfant peut être sauvé des abus sexuels, c’est certainement un effort qui en vaut la peine.

Les délinquants sexuels peuvent-ils être réhabilités?

Premièrement, il est important de noter que les auteurs d’abus sexuels sur des enfants proviennent de milieux, d’âges, de races, d’ethnies et de sexes variés.

L’âge de l’agresseur est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’interventions et de traitements. Il y a des cas de jeunes enfants qui abusent sexuellement d’autres enfants, et les interventions impliquées auprès de cet enfant sont différentes de ce à quoi on pourrait s’attendre pour un jeune de 15 ans. Dans cette veine, le traitement à administrer à un jeune de 15 ans peut différer de celui d’un agresseur adulte.

Aborder le traitement des auteurs d’abus sexuels sur des enfants est complexe, donc pour parler de ce sujet, nous examinerons les statistiques et les informations concernant les auteurs d’adolescents plus âgés et d’adultes.

Les délinquants sexuels qui reçoivent un traitement préventif après avoir commis une infraction ont un taux de récidive de 14%, ce qui est inférieur à celui de leurs homologues non traités, qui ont un taux de récidive de 26%.

Pourtant, cette statistique repose sur les arrestations ou l’auto-déclaration, ce qui rend difficile de rendre compte des nombreux crimes sexuels non signalés.

Il y a aussi la douloureuse réalité de ce que ce traitement signifie pour les victimes. La plupart des agresseurs sexuels sont connus de leurs victimes et les accueillir de nouveau dans la société après leur délit peut être traumatisant.

La psychologue clinicienne Patricia O’Gorman nous dit qu’il peut être nécessaire pour toute une famille de se faire soigner si un enfant est maltraité à la maison.

«Ce traitement devra peut-être se poursuivre par intermittence pendant une période prolongée – être victime d’abus sexuel à l’âge de 5 ans signifie une chose à 5 ans, une autre à 16 ans, et peut-être maintenant sexuellement active, et encore une autre à l’âge de 5 ans. dans une relation engagée », dit-elle.

Elle souligne que ramener un agresseur à la maison est extrêmement compliqué et nécessitera un traitement continu, une communication constante et une priorisation des enfants dans la famille.

Mais ce traitement controversé et complexe est un processus difficile et risqué à naviguer.

Quels traitements les délinquants sexuels peuvent-ils rechercher?

La recherche montre également que la prison ne réduit pas la récidive pour la plupart des délinquants. Les délinquants sexuels, en particulier, doivent trouver un moyen de survie en prison, ce qui les expose souvent à des risques lorsqu’ils entrent dans des programmes de traitement.

Bien qu’il puisse sembler juste d’isoler socialement les délinquants sexuels, des études montrent que la création d’un environnement plus thérapeutique donne aux délinquants un plus grand désir de changer.

Les agresseurs sexuels ne purgent souvent pas d’emprisonnement à perpétuité. La peine moyenne pour un crime d’abus sexuel est de 191 mois. Une réhabilitation significative est nécessaire pour que ces délinquants réintègrent la société une fois qu’ils ont quitté la prison.

La recherche montre également que l’intervention est plus efficace au sein de la communauté qu’en prison.

Cependant, compte tenu de ce que nous savons sur le traitement de Duggar, il peut être difficile de se fier à cela.

Le traitement offert aux délinquants présente des lacunes. Duggar a été envoyé dans un camp chrétien où il a reçu des «conseils sur la luxure» et appris à s’abstenir de relations sexuelles jusqu’au mariage. Cela crée un lien inexact entre les comportements prédateurs et les relations sexuelles prénuptiales consensuelles.

O’Gorman dit que bannir les impulsions peut ne pas fonctionner pour les récidivistes comme Duggar: «Au fond, la réadaptation peut signifier que la personne a appris à contrôler ses impulsions; non pas que ces impulsions soient en quelque sorte étouffées, même si elles le sont peut-être.

Il n’y a pas de traitement unique

Les crimes sexuels varient considérablement en gravité, les victimes et les délinquants varient en âge et le traitement doit être soigneusement sélectionné en fonction de l’infraction.

O’Gorman dit qu’il est utile de comprendre pourquoi une personne abuse sexuellement des autres, même si elle souligne que ce n’est pas une tentative d’excuser un comportement criminel.

«Ils peuvent se sentir très inadéquats et vouloir se sentir puissants. De par leur nature, les enfants sont vulnérables et abuser d’un enfant peut faire en sorte que quelqu’un se sente fort, capable, parce qu’à l’intérieur, ils se sentent faibles et pas aussi puissants que les autres adultes », propose-t-elle comme l’un des motifs de l’abus sexuel.

«Ils peuvent être sexuellement excités par la peur et le mal qu’ils induisent chez un enfant en lui faisant du mal, ou en voyant des enfants violés et blessés.»

Elle dit également qu’un délinquant peut avoir été victime de violence dans son enfance et recréer la violence parce que cela lui est familier ou est devenu confus avec le fait de montrer de l’amour.

O’Gorman dit que ces éléments, et d’autres, doivent être pris en compte et traités dans le traitement en cours.

«D’après mon expérience, un plan de sécurité doit être élaboré, un plan qui est continuellement revu dans le cadre du traitement en cours», ajoute-t-elle. «Les plans de sécurité doivent être individualisés pour prendre en compte le (s) déclencheur (s) des agresseurs.»

Certaines considérations relatives au plan de sécurité qu’O’Gorman recommande aux délinquants comprennent:

Renoncez à leur carrière d’enseignant à l’école élémentaire.

Ne pas être à moins de 10 pieds d’un enfant de moins de 6 ans.

Ne pas avoir un enfant assis sur ses genoux.

Ne pas baigner un bébé.

Ne pas embrasser un enfant.

Ne regardez ni ne regardez de porno.

Ne regardez pas ou ne regardez pas la phonographie des enfants.

«Les déclencheurs doivent être surveillés car ils peuvent changer. Les plans de sécurité doivent être continuellement mis à jour », ajoute-t-elle.

Des initiatives telles que les cercles de soutien et de responsabilité (CoSA) ont démontré une réduction de 88% des dossiers en arrière dans une étude du Minnesota. Cette initiative offre un soutien social, émotionnel et pratique aux délinquants sexuels à haut risque.

Cependant, pour mettre en garde contre les données fournies, les experts estiment qu’un grand nombre de crimes d’abus sexuels, en particulier d’abus sexuels sur enfants, ne sont pas signalés.

La plupart des données acquises proviennent de délinquants connus qui sont prêts à se déclarer eux-mêmes, ce qui rend les chiffres peu fiables.

Mais cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous efforcer d’obtenir de meilleures données et de trouver des méthodes de plus en plus efficaces pour prévenir les abus sexuels sur les enfants et traiter les auteurs afin d’éviter que d’autres enfants ne soient victimisés.

Si vous avez survécu à des violences sexuelles, sachez que l’espoir et la guérison sont possibles. Contactez RAINN ou 1in6.org pour obtenir de l’aide.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.