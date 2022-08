Ann Dowd, la star de Handmaid’s Tale, rejoint le redémarrage de l’exorciste

Anne Dowdvedette de la série à succès de Hulu, La Conte de la servante, rejoint le casting du prochain Exorciste redémarrer, L’Exorciste, selon les rapports de Variety. Le film est décrit comme une nouvelle version du classique de la possession démoniaque et sera le premier film d’une trilogie prévue. Le synopsis officiel de L’Exorciste lit:

Suite du film de 1973 sur une fillette de 12 ans possédée par une mystérieuse entité démoniaque, forçant sa mère à demander l’aide de deux prêtres pour la sauver.

Dowd rejoindra Ellen Burstyn, qui reprendra son rôle de Chris MacNeil du film original de 1973. Leslie Odom Jr. les rejoindra, aux côtés de Nick Benas et Rory Gross. David Gordon Green est sur le point de diriger le film, avec une expérience antérieure dans le genre de l’horreur, y compris le Halloween redémarrage et sa suite Halloween tue. Peter Sattler et Scott Teems écrivent l’histoire du film basé sur les personnages créés par William Peter Blatty. Danny McBride est producteur exécutif L’Exorciste aux côtés de Vert.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dowd a du succès dans l’industrie du divertissement, jouant tante Lydia Clements dans La Conte de la servante, où elle a reçu trois nominations aux Emmy Awards et une victoire pour Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. Elle a reçu une nomination supplémentaire pour l’actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique pour son travail dans Les restes en 2017. Dowd a travaillé avec David Gordon Green dans le passé avec 2015 Notre marque est en criseet il était producteur exécutif de son film phare, Conformité.

Blumhouse et Morgan Creek produisent L’Exorciste pour Universal et Peacock, avec Jason Blum et Ryan Turek supervisant le projet pour Blumhouse. L’Exorcistele premier film de la nouvelle trilogie, sortira le vendredi 13 octobre 2023.

L’original Exorciste Star, Linda Blair, peut ne pas être dans la nouvelle trilogie

Images de Warner Bros.

Linda Blair a terrifié le public pendant des décennies après la sortie de L’Exorciste en 1973. Le film, avec son personnage, Regan MacNeil, est considéré comme l’une des présences les plus horrifiantes à avoir jamais orné le grand écran. Les fans de la série aimeraient voir son personnage revenir dans les salles avec la nouvelle trilogie de redémarrage, cependant, l’actrice ne sait pas si elle reviendra au film de 2023. Blair a pris son Twitter l’année dernière pour commenter le rôle. Elle dit:

« À tous mes fans qui demandent mon implication dans le nouveau redémarrage d’Exorcist, pour l’instant, il n’y a eu aucune discussion sur ma participation ou ma reprise de rôle. Je souhaite le meilleur à tous ceux qui sont impliqués et j’apprécie la loyauté et la passion des fans pour L’Exorciste et mon personnage. »

Le tweet de Blair se trouve ci-dessous.

Cela fait plus d’un an depuis son message, et nous n’avons toujours aucune nouvelle de Blair reprenant son rôle pour le redémarrage. Cependant, les fans peuvent s’attendre à voir une actrice du film original revenir avec Ellen Burstyn. Le public peut s’attendre à être à nouveau terrifié lorsque L’Exorciste sorties en salles en octobre de l’année prochaine.