Anji Mito dans Guilty Gear -Strive- sera une réalité, coupable

Nous verrons le « coffre de loup » d’Anji Mito dans Guilty Gear -Strive- montrant ses combos les plus colorés. Baiken viendra-t-il aussi?

Guilty Gear -Strive- est sans aucun doute un événement incontournable pour les fans de combats: c’est un exposant graphique et artistique pour Arc System Works, ainsi qu’un épisode clé pour l’une des sagas les plus appréciées du genre. Si vous l’avez en suivi, vous connaissez sûrement déjà tous les personnages confirmés à ce jour, mais à la liste, vous devez en ajouter un de plus. Nous pouvons contrôler le grand Anji Mito dans Guilty Gear -Strive-.

C’est un personnage d’origine japonaise, curieux et spontané, qui est apparu dans plusieurs tranches de la série à ce jour. Dès son arrivée dans Strive, cependant, pour l’instant on ne connaît que son apparence, grâce à la miniature d’un trailer dédié à ce personnage posté sur la chaîne YouTube officielle du jeu. La vidéo sera diffusée le soir du Nouvel An, coïncidant curieusement avec la date de naissance du combattant. Son âge est un mystère, oui.

Si vous analysez la vidéo plus attentivement, vous découvrirez qu’elle ne dure qu’une minute, plus ou moins dans la lignée du temps qui a été dédié au reste des personnages confirmés de l’équipe aujourd’hui: Sol Badguy, Ky Kiske, May, Faust, Potemkine , Chipp Zanuff, Zato-1, Millia Rage, Axl Low, Leo Whitefang, Ramlethal Valentine, Nagoriyuki et Giovanna, à l’exclusion des personnages disponibles via DLC, qui n’ont pas encore été annoncés.

Guilty Gear -STRIVE- devrait sortir le 9 avril prochain sur PC, PS5 et PS4, avec un jeu croisé entre les consoles de bureau de Sony, avec une mise à jour générationnelle prête pour ceux qui font le saut vers le plus moderne. Comme nous l’avons dit, il a tout pour devenir un titre incontournable pour 2021.