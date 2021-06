Anita Wigl’it de Drag Race Down Under couronnée Miss Congeniality | 45secondes.fr se réunit

Anita Wigl’it a été élue Miss Congeniality par ses collègues reines dans le Drag Race Yearbook.

Anita Wigl’it a été couronnée Miss Congeniality par ses camarades Course de dragsters reines.

contrairement à Course de dragsters de RuPaul aux USA qui annoncent le prix Miss Congeniality lors de la finale de la saison, les éditions internationales de l’émission n’ont pas encore officiellement décerné de prix équivalent.

Cependant, tout au long de la saison, nous avons demandé aux reines éliminées de Course de dragsters qui, selon eux, devrait être couronnée Miss Congeniality et la reine de Nouvelle-Zélande Anita Wigl’it est en tête du sondage.

Au total, Anita a reçu quatre votes de ses sœurs Down Under, avec Maxi Shield finaliste avec deux votes.

Drag Race Down Under Art Simone. Image : Monde des merveilles / 45secondes.fr

Le finaliste Art Simone était sur place pour nous aider à annoncer le gagnant lors du dernier épisode du Drag Race Yearbook. En parlant d’Anita, Art a déclaré: « C’est la personne la plus agressivement positive que j’ai rencontrée dans ma vie. »

« Je connais Anita depuis des années. Elle est toujours au niveau cinq millions et juste heureuse d’être partout et n’importe où. Elle peut simplement se tenir dans un cimetière et se dire : ‘Oh, il fait vraiment beau aujourd’hui, AAAH.’

Anita a répondu aux nouvelles sur Twitter en disant: « Selon Drag Race Wiki, je suis ‘Miss Congeniality’! Hehehe, je vais certainement le prendre !! »

Nous aimons le voir.

Regardez Art Simone révéler le reste des autres gagnants des catégories Yearbook, y compris Shadiest Queen et Best Look, en appuyant sur play sur la vidéo en haut de cette page.

