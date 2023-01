Anita Dobson et Michelle Greenidge rejoignent Doctor Who pour la prochaine série

Docteur Who fêtera son 60e anniversaire avec trois épisodes spéciaux à venir en novembre de cette année. Ceux-ci introduiront également la nouvelle itération du personnage, joué par Éducation sexuelleL’évasion de Ncuti Gatwa, qui a été annoncée l’année dernière comme le nouveau protagoniste de l’émission emblématique.





Il y a quelques mois, la BBC confirmait que Millie Gibson (Rue du Couronnement) rejoindrait Gatwa en tant que compagnon du Docteur. Et maintenant, deux nouveaux visages sont prêts à se lancer dans la nouvelle aventure. Anita Dobson (EastEnders) et michelle greenidge (Petite hache) devraient faire partie du casting pour le prochain épisode de la série.

Greenidge est connu dans le monde entier après être apparu dans la série dramatique principale de Ricky Gervais Après la vie, qui a été diffusé sur Netflix dans le monde entier. D’autre part, Dobson est reconnu pour être marié au guitariste de Queen, Brian May. Elle est également musicienne et actrice de théâtre et de cinéma.

Aucune information n’a été partagée sur les rôles que joueront les actrices. Pourtant, ils seront probablement présentés avec Gatwa plus tard en novembre, avec la célébration tant attendue du 60e anniversaire du Docteur.





Doctor Who fête ses 60 ans

Cette année est énorme pour Docteur Whoalors que la science-fiction bien-aimée de la BBC célèbre son 60e anniversaire, avec de nombreuses légendes de la franchise qui reviendront pour trois épisodes spéciaux, qui accueilleront également un nouveau docteur dans le giron.

Bien qu’il reste encore un certain temps à attendre pour les spéciaux très attendus, qui accueilleront à nouveau David Tennant (qui incarnera désormais le Quatorzième Docteur) et Catherine Tate (Donna Noble), nous avons eu la chance d’en avoir un premier aperçu dans Noël, après que Jodie Whitaker a fait ses adieux au personnage de Le pouvoir du docteur.

Les épisodes mettront également en vedette Neil Patrick Harris en tant que méchant principal et le retour de certains personnages classiques, tels que Mavic Chen, le président du système solaire au 40e siècle, qui est apparu pour la dernière fois en 1966.

prochaine saison de Docteur Who, ainsi que les spéciaux, seront sous la bannière de Russell T. Davis, l’un des showrunners les plus réussis et les plus acclamés que la série ait vus. Il était responsable du renouveau de la franchise en 2005, ce qui lui a valu les éloges de nombreux fans. Cependant, il a quitté la série en 2009 et a travaillé sur d’autres tubes comme Des années et des années, Un scandale très anglais, et C’est un peché.