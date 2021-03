Animez vos photos avec cette application, les résultats sont spectaculaires

Cette application peut faire revivre nos proches décédés pendant quelques secondes.

Dans le Google Play Store, il y a beaucoup de des applications qui nous permettent de faire pratiquement n’importe quoi avec notre smartphone et quand on pense avoir déjà tout vu, une appli comme Mon héritage et cela nous surprend, car cette application nous permet animer n’importe quelle photo que nous avons dans notre terminal, même ceux que nous gardons des amis ou de la famille qui sont déjà décédés.

MyHeritage est aussi dérangeant que surprenant

Comme nous le disent les collègues de The Verge, MyHeritage est une application qui nous permet de donner du mouvement à toute photographie que nous avons numérisée dans notre terminal.

Le responsable de cette application est la société de généalogie en ligne, MyHeritage qui, en utilisant une technologie d’Intelligence Artificielle appelée Nostalgie profonde, crée un effet par lequel une photo fixe semble bouger. Cet effet est similaire à ce que Google Photos crée lorsque créer un gif à partir d’une photo que nous avons pris avec notre mobile.

Pour animer n’importe quelle image, Deep Nostalgia utilise des vidéos préenregistrées de mouvements du visage et appliquez celui qui fonctionne le mieux pour la photo sélectionnée. L’utilisation principale que les utilisateurs donnent à cette fonction est de télécharger d’anciennes photos d’amis et de membres de la famille décédés pour les « ressusciter » pendant quelques secondes.

Une fois l’application téléchargée, nous devons nous enregistrer pour commencer à l’utiliser, ce que nous pouvons faire via notre compte Google, Facebook ou via un e-mail. Une fois enregistrée, l’application nous demandera de couvrir les données de nos plus proches parents à faire un arbre généalogique, qui est une autre des principales fonctions de MyHeritage.

Une fois à l’intérieur, il faudra cliquer sur le menu situé dans la partie supérieure gauche de l’application qui comporte une icône à trois bandes verticales et accéder à l’option Photos. Ensuite, il suffit d’appuyer sur le bouton avec le signe + situé à notre droite et de cliquer sur l’option « Ajouter des photos », sélectionnez une photo de notre galerie et cliquez sur le bouton « Charge », qui est situé dans le coin supérieur droit.

Une fois cela fait, l’image sélectionnée apparaîtra dans la section « Photos » et il suffit de cliquer dessus pour qu’elle apparaisse en haut un menu avec les effets que l’on peut appliquer, et le premier d’entre eux est précisément celui de animer la photo. Lorsqu’elle est enfoncée, cette application améliore l’image avant de l’animer et crée un gif qui simule le déplacement de cette personne.

Cette application est totalement gratuiteBien qu’il dispose de deux types d’abonnement annuel pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires et connaît un grand succès car il a déjà plus de 5 millions de téléchargements dans l’App Store de Google.

Il faut noter que MyHeritage vous permet uniquement d’animer des visages, ce qui signifie que nous ne pourrons créer de mouvement dans aucune autre partie du corps du protagoniste de la photographie.

Concernant la confidentialité des photographies que vous téléchargez sur cette application, le développeur affirme que ces images ne seront jamais partagées avec des tiers et que les photos téléchargées sans terminer l’enregistrement ils seront supprimés automatiquement.

C’est une application vraiment incroyable et nous vous recommandons de l’essayer vous-même pour voir comment cela fonctionne, car vous pouvez animer jusqu’à 5 photos sans passer par la caisse.

