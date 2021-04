Animes à voir en un week-end

Les anime Ils ne cessent de grandir et la plus grande preuve en est la plateforme qui diffuse en exclusivité cet art japonais: Crunchyroll. Avec 25 000 épisodes et 15 000 heures de contenu sous licence officielle, ce service à la demande est l’un des plus importants pour sa qualité, son prix et son contenu.

Et, pour ceux qui découvrent Crunchyroll, de Spoiler nous avons choisi les cinq meilleures séries courtes de anime à déguster en un seul week-end.

5 courtes séries animées à regarder un week-end:

1. Death Note

C’est une série mystère qui raconte l’histoire de Yagami Light, un jeune homme qui un jour ennuyeux d’école trouve un cahier dans sa cour d’école, qui porte le même titre que la série. Selon les instructions du livre, la personne dont le nom y est écrit mourra. Une découverte qui peut apporter de nombreux problèmes.







2. Violet Evergarden

Il raconte la vie de Violet, qui depuis son enfance a été prise comme une arme de guerre, mais une fois la guerre terminée, elle devra apprendre à vivre comme une personne normale. Malgré ses bras mécaniques, elle parvient à décrocher un emploi qui la réintégrera dans la société.







3. Effacé

Satoru Fujinuma est un livreur de pizzas qui possède un cadeau d’exception: à chaque fois qu’un drame survient près de lui, il remonte quelques minutes dans le temps pour l’empêcher. Mais, ces régressions finiront par avoir des conséquences en évoquant des situations de son enfance traumatique où un kidnappeur en série change sa vie.

4. Mirai Nikki

Yukiteru Amano passe tout son temps à écrire un journal du point de vue du spectateur. Et, son seul ami est le producteur de son imagination: le Dieu du temps et de l’espace, qui finit par être réel et lui fait un cadeau qui va changer sa vie.







5. Pas de jeu, pas de vie

Les frères Sora et Shiro sont considérés comme une légende urbaine pour leurs prouesses dans les jeux, au point qu’ils conviennent tous les deux que le monde réel est comme un jeu indésirable. Mais un jour, ils reçoivent un e-mail d’un inconnu qui leur fait repenser leur véritable existence.