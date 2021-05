Anime Semblable à Re: Zero que vous devez regarder !!

Quoi de mieux qu’un mélange d’aventure, de fantaisie sombre et d’isekai dans l’anime? Pour moi, c’est l’une des combinaisons les plus meurtrières. Eh bien, Re: Zero contient certainement tous ces genres. Ce blog s’adresse particulièrement aux fans de cette émission. En dehors de cela, il existe de nombreux anime similaires à Re: Zero, et nous présenterons certains des meilleurs ici. Subaru Natsuki est un NEET qui est brusquement transporté dans un royaume fantastique.

Il est assassiné peu de temps après son arrivée alors qu’il tentait d’aider Emilia, une belle demi-elfe avec laquelle il se lie d’amitié et qui semble être un prétendant au prochain chef du royaume de Lugunica, pour être ressuscité quelques heures plus tard. Subaru découvre qu’il peut remonter le temps après sa mort à plusieurs reprises. Après avoir efficacement aidé Emilia, Subaru commence à travailler comme domestique chez elle. Sans plus nous vanter de cette émission, jetons un coup d’œil à certains des anime similaires.

Aussi, lisez des dessins animés similaires à Death Note

Code Geass

L’intrigue tourne autour de Lelouch, un lycéen jouant aux échecs avec un QI qui surpasse de loin celui d’un génie, ainsi qu’un mépris pour quiconque a un rang ou un statut social plus élevé que lui. Il est généralement compatissant mais paresseux, mais il nourrit une sombre envie de tout tuer et de tout ce qui pollue la terre avec des mensonges et le chaos, dans le but final de parvenir à la suprématie mondiale et à la paix. Il est pris par erreur avec des extrémistes puis interrogé par l’armée britannique pour son implication, à quel stade une fille aux cheveux verts couvre une balle entrante pour empêcher Lelouch de la prendre.

L’aventure bizarre de JoJo

Le cosmos de JoJo’s Bizarre Adventure est une représentation de la réalité, avec l’ajout de capacités et d’êtres mystiques. Certaines personnes sont capables de convertir leur spiritualité intérieure en une arme dans cette situation. Hamon, une méthodologie d’arts martiaux qui permet à son utilisateur de diriger l’énergie corporelle vers la lumière du soleil grâce à une respiration régulée, est un autre type d’énergie substantiel. L’aventure bizarre de JoJo est divisée en parties, chacune avec sa propre histoire et intrigue. Les héros de la série sont tous membres de la tribu Joestar, dont les membres traditionnels ont une cicatrice en forme d’étoile au-dessus de leur bras gauche supérieur et un titre qui peut être tronqué en «JoJo».

Séraphin de la fin

En 2012, on dit que la planète s’arrête à un moment donné en raison d’un virus «artificiel» qui ravage la population mondiale, rendant seuls les enfants de moins de treize ans indemnes. Les vampires surgissent des profondeurs de la terre en ce moment, probablement accompagnés d’horreurs séculaires de l’obscurité que l’on croyait auparavant être un mythe. En un seul coup criminel, les vampires nettoient le terrain et l’affirment, marginalisant les restes de l’humanité et les conduisant hors de la terre vers la sécurité. Cette «protection» se fait au détriment du «don» de sang à leurs captifs, qui n’ont aucune idée qu’ils sont des vampires.

Recommandé: Top Anime comme Naruto – Seulement le meilleur des meilleurs!

Saga du Vinland

Thors Snorresson, un chef viking, s’est retiré d’une bataille navale il y a 15 ans et s’est installé en Islande avec sa femme Helga. Maintenant, en l’an 1002, leur bébé, Thorfinn, aspire à visiter le Vinland, le pays des dieux. Le Jomsviking Floki, qui est confirmé être un ancien Jomsviking, apparaît un jour dans la vallée de Thorfinn pour recruter des Thors au combat. Inconnu des pièges menés par son ex-camarade, Thors finit par mourir devant son fils. C’est alors que Thorfinn décide de venger son père en suivant les traces d’Askeladd, le meurtrier de son père.

Ushio et Tora

Ushio et Tora suivent Ushio Aotsuki dans ses voyages et ses batailles, qui est constamment poursuivi et assisté par Tora, une bête géante, mystérieuse et souvent intangible ressemblant à un tigre. La famille d’Ushio maintient un sanctuaire au Japon où son descendant de samouraï a combattu la même créature jusqu’à l’arrêt il y a 500 ans, le piégeant finalement contre un rocher avec une lance maudite connue sous le nom de «Beast Spear», qui donne au porteur du pouvoir, de l’agilité et de l’endurance. en échange de son âme. Tora était coincée dans une grotte qu’Ushio a involontairement ouverte.

Doit lire: Doit regarder l’anime emballé d’action similaire à Jujutsu Kaisen!