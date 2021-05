Mushoku Tensei également connu sous le nom de «Jobless Reincarnation» est un anime adapté d’un Light Novel. Le Light Novel qui s’appelle également Mushoku Tensei est écrit par Rifujin no Magonote, le light novel a duré de 2012 à 2015. Il contient 25 volumes, le manga et les light novels étaient vraiment célèbres parmi les otakus. Dans ce blog, nous allons vous montrer weebs Anime Similaire à Mushoku Tensei: Reincarnation sans emploi.

Scénario –

L’histoire « Mushoku Tensei » est basée sur un gars qui est sans emploi et a perdu l’espoir de vivre sa vie. Lorsque Rudeus meurt, il se réincarne dans un monde différent. Dans ce monde fantastique, il est né d’un épéiste nommé Greyrat et de sa mère Zenith. Pendant cette période, Rudeus commence à se souvenir de tout sur sa vie passée et commence à se développer rapidement dans les études universitaires.

Anime Semblable à Mushoku Tensei: Réincarnation sans emploi

Mushoku Tensei est un anime basé dans un monde fantastique. si vous avez aimé regarder cet anime, nous avons une liste pour vous remplie d’anime similaire à Mushoku Tensei: Reincarnation sans emploi.

Par la grâce des dieux

L’anime «Par la grâce des dieux» est quelque chose qui a un fandom petit et limité. Ryoma Takebayashi et Rudeus de Mushoku Tensei sont des personnages qui se ressemblent beaucoup, ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés dans leurs vies passées. Dans la prochaine vie, les deux ont une très belle vie et tout se passe en leur faveur. Pour Ryoma, il est envoyé dans un autre monde comme un enfant et a ses souvenirs de la vie passée.

Si vous recherchez un anime similaire à Mushoku Tensei, vous aimerez beaucoup cet anime! Vous pouvez facilement le regarder sur Funimation.

The Misfit of Demon Academy

Tout comme le personnage principal de Mushoku Tensei, Anos se réincarne et garde des souvenirs de sa vie passée. Dans sa vie passée, Anos était un roi démon, qui a tué des humains, des dieux et mené des guerres sans fin. Quand il en a assez de la violence et de la guerre, il décide de se réincarner et espère voir un nouveau monde en paix.

The Misfit of Demon King Academy: les héros humains sont plus méchants que les démons https://t.co/KO2of4Zjvp pic.twitter.com/bt2SrL7CBS – Ressources de bandes dessinées (@CBR) 9 septembre 2020

Après vingt siècles, quand il revient en tant que nouvelle personne, il découvre que les gens vivent une vie paisible et que son clan s’affaiblit à cause de moins de guerres.

Recommandé: Liste des mangas à lire si vous avez aimé Solo Leveling

Cette fois, je me suis réincarné en Slime

Dans l’histoire, le protagoniste nommé Rimiru se réincarne en slime. Sous cette forme Slime, Rimuru peut tout dévorer et se transformer en cette forme respective. L’histoire est très similaire à Mushoku Tensei, en raison de l’intrigue de la réincarnation.

Si vous avez aimé Mushoku Tensei: Reincarnation sans emploi, vous pouvez regarder cet anime sur Crunchyroll et Youtube via Muse Asia.

Petit-fils de l’homme sage

Le petit-enfant de l’Anime Wise Man est très similaire à Mushoku Tensei, le protagoniste du spectacle est adopté par un magicien nommé Merlin. Le magicien décide de lui apprendre la magie, ce qui les rapproche.

L’Orphelin, qui a été adopté, est la réincarnation d’une personne adulte. Le petit enfant se souvient de tout en détail sur sa vie passée. Donc, si vous avez aimé Mushoku Tensei, vous allez adorer cet anime, regardez-le sur Crunchyroll.

Chevalier et magie

Cette histoire est basée sur un ingénieur et un Otaku du nom de Tsubasa Kurata, qui meurt un jour dans un tragique accident de voiture. Plus tard, Tsubasa se réincarne dans un monde plein de magie et de chevalier.

Dans ce nouveau monde, le nouveau nom de Tsubasa est Erenesti Ecchivaria. Après s’être retrouvé dans un monde avec de grands humanoïdes combattant les Diables, il décide de s’inscrire à une formation pour piloter ces gros robots. Il commence à aider avec ses connaissances en génie logiciel et construit un incroyable Knight Robot pour le Royaume. Si vous avez aimé l’anime Mushoku Tensei, vous adorerez regarder cet anime sur Crunchyroll et Funimation.

Doit lire: Doit regarder l’anime emballé d’action similaire à Jujutsu Kaisen!

Konosuba

Tout comme Rudeus, Kazuma Sato de Konosuba sont des gens sans ambition et sans emploi dans leur vie. Tous deux meurent dans un accident, l’histoire de Kazuma Sato est assez différente de ce qui s’est passé avec Rudues dans Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

Comportement typique des ténèbres 😅 pic.twitter.com/FlQcY0lZ4v – Konosuba (@Konosuba_Anime) 1 avril 2021

Dans le cas de Kazuma, il meurt en sauvant une fille alors qu’elle était sur le point d’être heurtée par un camion. Lorsqu’il atteint l’au-delà, une déesse nommée Aqua apparaît devant lui et lui fait une offre qu’il ne peut refuser. La Déesse lui demande de rejoindre un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, également connu sous le nom de MMORPG.

Au cours de ce jeu, Kazuma a différentes tâches et il doit vaincre le roi démon. Si vous recherchez des Anime similaires à Mushoku Tensei, votre recherche est peut-être terminée.

Voici la liste des dessins animés que nous avons pour vous si vous recherchez des dessins animés similaires à Mushoku Tensei: Reincarnation sans emploi. J’espère que vous les aimez tous et que vous les enlevez, vous pouvez les trouver facilement sur Netflix, Funimation et Crunchyroll.

Aussi, lisez: Anime que vous devriez regarder, si vous aimez Louer une petite amie