Anime Semblable à Higehiro

Higehiro est une série animée de comédie japonaise écrite par Shimesaaba et l’art est illustré par boota! Higehiro est l’une des séries les plus drôles que j’ai vues et elle est connue pour son humour parfait et son timing comique. Son titre japonais est «Hige wo soru – Soshite Joushikoushi wo Hirou» et en anglais c’est Higehiro: Après avoir été rejeté, je me suis rasé et j’ai pris une fugue au lycée. Eh bien, c’est un nom assez grand, n’est-ce pas? alors restons avec Higehiro pour le moment. Dans ce blog, nous discuterons de quelques anime similaires à Higehiro, alors assurez-vous de lire jusqu’à la fin pour ne rien manquer.

L’histoire commence quand un homme salarial d’âge mûr typique du Japon dans la vingtaine boit pour rentrer chez lui et tombe sur cette adolescente assise dans la rue. Elle lui demande de l’aide car elle n’a pas d’endroit où dormir, alors elle lui fait une offre qu’il ne peut refuser. C’était qu’il pouvait le faire si elle pouvait dormir chez lui, mais il la laisse passer la nuit sans rien faire. C’est ainsi que cette histoire étrange et drôle commence, jetons maintenant un coup d’œil à des anime similaires à Higehiro.

Koe Wa Ameagari no You ni

Koe Wa Ameagari no Youni est un anime qui est du genre Seinen, il a beaucoup de similitudes avec Higehiro. Le premier est que c’est une histoire sur une jeune adolescente et un homme mûr.

Tout en faisant à temps partiel, le lycéen développe un coup de cœur majeur pour le Coffee Shop Manager qui a 45 ans! Maintenant que weeb n’aime pas regarder un anime avec un Joshikousei et un homme mûr. *clin d’oeil clin d’oeil*. Il ne contient que 12 épisodes, vous pouvez donc vous en frotter sur Netflix.

Hier Wo Uttate

Cet anime « Yesterday Wo Uttate » est similaire à Higehiro parce que les deux ont l’histoire d’une jeune adolescente tombant amoureuse d’un gars de plus de 20 ans qui traverse une phase de chagrin et de dépression à cause du rejet.

Ce Slice of Life Seinen Anime est un incontournable, Rikou Ouzmi le gars commence à travailler dans un dépanneur après avoir terminé ses études.

La vie est devenue assez ennuyeuse pour lui, mais elle change lorsque 2 filles commencent à venir quotidiennement dans sa boutique. Shinako pour qui il avait le béguin au lycée et Haru qui a un corbeau. Vous pouvez le regarder sur Crunchyroll et Netflix.

Mélange S

Adolescente, Maika Sakuranomiya souhaite trouver un emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins lors de ses études à l’étranger. La seule raison pour laquelle Maika continue d’être rejetée est à cause de son sourire inhabituel, qui se transforme en un sourire dangereux quand elle sourit.

Anime: Mélange S pic.twitter.com/tKfJ35CWLg – Cadres d’anime que vão te fazer sentir algo (@Framesfoda) 26 décembre 2020

Le rejet fait partie de la vie des maikas, mais les choses changent quand elle rencontre Cafe Stille. C’est un café qui propose des jeux de rôle, et maika a l’opportunité d’y travailler. Blend S est un anime similaire à Higehiro parce que les deux ont la même histoire d’une adolescente tombant amoureuse d’un mec de 20 ans. Vous pouvez regarder Blend S sur le site Web de Crunchyroll.

Rec

Rec est un anime sur un Teenage Voice Actor « Seinyu » qui aspire à devenir un jour un professionnel. Le drame commence lorsque sa maison est entièrement brûlée, puis la jeune Seinyu décide d’emménager avec un responsable marketing qu’elle avait rencontré le soir même.

Les deux commencent à vivre ensemble et au fil de la série, ils développent des sentiments l’un pour l’autre. Si vous voulez un anime similaire à Higehiro, Rec en fait partie.

Koi Kaze

Koi Kaze est un anime basé sur un sujet tabou dans la société. Son scénario tourne autour d’une relation incestueuse. Cet anime est similaire à Higehiro car il a une adolescente qui aime un gars de 20 ans, mais le gars dans cet anime est son propre frère aîné. Koi Kaze affiche la relation incestueuse d’un frère et d’une sœur. Il a 13 épisodes si vous voulez vous gaver sur cet anime.

Koi à Youbu Ni Wa Kimochi Warui

L’anime Koi to youbu ni wa Kimochi warui a un protagoniste masculin qui est un bel homme d’affaires et une adolescente Kawai aux cheveux bruns. Qu’est-ce qui ne va pas ici? eh bien, beaucoup de choses. Le bel homme d’affaires tombe amoureux de la camarade de classe de sa jeune sœur lorsqu’elle se rend chez eux, c’est là qu’il décide de s’impliquer avec elle.

Higehiro est très similaire à cet anime, mais le personnage masculin de celui-ci commence à avancer vers la fille à l’avant. C’est un anime amusant et comporte 12 épisodes comme la plupart des animes de cette liste.