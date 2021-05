Anime montre que vous devez regarder si vous aimez Dragon Ball

Nous avons tous grandi en regardant Goku et Vegeta se battre entre eux et des méchants badass dans la série Dragon Ball. Le fait le plus étonnant était de savoir comment tous deux dépassaient leurs limites lorsqu’ils étaient confrontés à une situation de mort ou de mort. Pour moi, Goku était un gars qui pouvait même battre un dieu à son meilleur. Eh bien, il a combattu le dieu de la destruction, Beerus. En outre, cette série nous montre une série d’événements comment un ennemi peut devenir un ami plus tard. Prenant l’exemple de Vegeta et Beerus, ils ont tous deux combattu Goku en tant que rival ennemi une fois. Je suppose que les rôles ont changé maintenant. Eh bien, je ne suis pas ici non plus pour me vanter de la série Dragon Ball. Vous otakus avez sûrement une meilleure compréhension de cette émission que moi. La seule raison derrière ce blog est de vous recommander une liste d’anime similaire à la série Dragon Ball.

Anime Semblable à la série Dragon Ball!

Sans plus parler de Dragon Ball, jetons un coup d’œil à certains des meilleurs spectacles qui ressemblent à ce joyau classique.

Alchimiste en métal complet

Au tout début de cette série, je ne pouvais pas accepter sa première place parmi toutes les séries animées. Au fil du temps, au fur et à mesure que le spectacle progressait, j’ai réalisé que ce ne sont pas seulement les animations qui comptent. Cette émission est le meilleur exemple de la façon dont une série doit se développer avec plus d’épisodes. L’histoire tourne autour de deux frères et sœurs, populairement connus sous le nom de frères Elric, qui sont les plus jeunes à pratiquer l’alchimie. Edward Elric, une crevette qui a perdu la moitié de ses parties du corps lors d’une transmutation humaine, rejoint l’armée pour récupérer le corps de ses frères. Soutenu par l’âme de son frère dans un boîtier en acier ressemblant à un robot, Edward avance dans son voyage pour en apprendre davantage sur la transmutation humaine et l’homoncule.

Lisez aussi: Doit regarder l’anime emballé d’action similaire à Jujutsu Kaisen!

Chasseur × Chasseur

Vous trouverez peut-être cela comme un spectacle au rythme lent, mais l’arc de fourmi chimère est certainement l’un des meilleurs arcs de l’histoire de l’anime. Il montre comment les humains avec leurs Nen combattent l’armée de fourmis d’apparence humaine pour aider l’humanité à survivre. Gon, le principal protagoniste de ce spectacle, atteint également sa meilleure forme en sacrifiant sa force vitale pendant cet arc. Dès que vous commencerez à le regarder, vous ne pourrez plus quitter Killua et sa capacité Nen à la vitesse de Dieu. Dans l’ensemble, cet anime bourré d’action vous donnera tout ce que vous recherchez. Le chasseur chasseur show est sûrement un anime qui relève d’un anime similaire à Dragon Ball Franchise.

Une pièce

Bienvenue dans le monde des pirates, où vous en apprendrez aussi beaucoup sur la vie. Monkey D. Luffy est un jeune homme qui, inspiré par son héros d’enfance et redoutable pirate Shanks, part de la mer bleue orientale à la recherche du trésor titulaire et de se couronner roi des pirates. Luffy protège et se lie d’amitié avec un épéiste appelé Roronoa Zoro pour organiser son équipage, les Pirates du Chapeau de Paille, et ils se lancent à la poursuite du One Piece. Plus tard, ils sont rejoints par plus de navigateurs dans l’équipage pirate. Luffy peut-il faire partie de la liste supérieure du roi des pirates? Sans aucun doute, il s’agit d’un anime similaire à Dragon Ball.

Recommandé: Liste des mangas à lire si vous avez aimé Solo Leveling

Un coup de poing

Franchement, j’ai toujours voulu un duel entre Goku et Saitama. En parlant de cela, je trouve que Saitama est l’un des protagonistes les plus forts de l’anime. Avec un seul coup de poing, il peut détruire tout ce à quoi il fait face. Cette émission est celle que vous pouvez inclure dans votre liste si vous aimez regarder des héros se battre. Il y a plusieurs moments accrocheurs à travers lesquels vous comprendrez pourquoi Saitama est connu sous le nom de One Punch Man. Si vous recherchez un anime comme Dragon Ball, celui-ci est fait pour vous.

My Hero Academia

Aussi connu sous le nom de Boku no Hero Academia, l’histoire d’un jeune enfant sans bizarrerie qui rêve de devenir le héros numéro un. Izuku Midoriya, une âme gentille sans bizarreries ni pouvoirs, aspire à devenir comme son héros préféré, All Might. Trolled par ses pairs pour rester si faible, All Might transmet sa bizarrerie à Izuku Midoriya. Peut-il réaliser son rêve maintenant de devenir le super-héros numéro 1? Ou va-t-il échouer les uns après les autres contre la ligue des méchants? Pour que cela soit clair pour vous les gars, Midoriya ne peut toujours pas utiliser au maximum le pouvoir qui lui est conféré.

Hawks: -explique à Tokoyami pourquoi il l’a choisi- Nous: 😭❤️ pic.twitter.com/VDq2ETYc8k – My Hero Academia (@MHAOfficial) 24 avril 2021

Voici la liste des Anime que nous avons pour vous si vous recherchez Anime Semblable à la série Dragon Ball!. J’espère que vous les aimez tous et que vous les enlevez, vous pouvez les trouver facilement sur Netflix, Funimation et Crunchyroll.

Recommandé: Anime Semblable à Tokyo Revengers !!