Anime-Con Argentina 2022 : quand acheter la prévente 1 et comment obtenir un manga One Piece exclusif

Anime avec l’Argentine 2022

La prochaine fenêtre de billet pour Anime Con Argentina a été annoncée, mais aussi un ajout pour obtenir un manga One Piece exclusif. C’est ce que vous devez faire !

© Shōnen JumpAnime-Con Argentina 2022 : quand acheter la prévente 1 et comment obtenir un manga One Piece exclusif.

La Anime-Con Argentine est une réalité pour tous les amoureux de la culture japonaise, qui pourront assister à l’événement le week-end du Les 2, 3 et 4 septembre à La Rural. Il y a quelques jours, la « Prévente 0 » est arrivée à un prix abordable, mais elle s’est rapidement vendue et l’organisation a communiqué comment seront les prochaines sorties pour obtenir les billets, ainsi que un manga exclusif une pièce.

Après quelques années sans festivals en présentiel de ce type, principalement en raison de la pandémie de coronavirus, le public argentin a pu profiter d’une nouvelle édition du Comic Con Argentine, avec de grands invités comme Itziar Ituño et Robert Patrick. A cette occasion, la convention arrive pleinement destinée aux adeptes de la anime, manga, cosplay, jeux et toutes sortes de productions du Japon.

Avant la première prévente, l’organisation a publié de nouveaux détails sur ses réseaux sociaux que les participants s’attendaient à connaître. Au début, on disait que Les enfants de moins de 10 ans inclus ont l’entrée gratuite, à condition qu’ils présentent leur pièce d’identité à la porte avec un adulte. D’autre part, tous les cosplayers auront également un accès gratuit pendant la journée du vendredi 2 septembre.

Les premiers billets ont été mis en vente le 6 juillet dernier au prix de 1 800 pesos argentins + frais de système, mais ils se sont vendus en quelques minutes en raison de la grande attente de l’événement. Cependant, le même jour, ils ont également signalé sur leurs réseaux tout le nécessaire pour « Presale 1 », ainsi que les « Premium Tickets + Exclusive Manga ». La publication était un mystère et récemment tous les détails ont été dévoilés.

+Quand et où acheter Anime-Con Argentina 2022 Prévente 1

Comme signalé, « Presale 1 » sera mis en vente ce mardi 12 juillet via Ticketek et une fois épuisé, « Presale 2 » sera disponible. Là, vous pouvez acheter le Billets générauxqui donnent accès à une journée de la convention : tous les stands, les espaces thématiques, et la scène principale où se dérouleront les shows nationaux et internationaux, les concours de cosplay, les défilés, et bien plus encore.

+Comment obtenir le manga exclusif One Piece

Le 12 juillet, les « Billets Premium + Manga Exclusif » seront également mis en vente pour une valeur de 3 835 pesos argentins + frais de service. La publication en question est le seul volume SE BUSCA !une compilation de six bandes dessinées une pièce créé par Eiichiro Oda, publié au Japon en 1998, et édité exclusivement par Editorial Ivrea pour l’événement.

