Anime-Con Argentina 2022 arrive : tout ce qu’il faut savoir sur la convention

Anime-Con Argentina 2022 a été confirmé, un événement pour ceux qui partagent une passion pour le divertissement japonais. Voyez quand et où ce sera!

© Twitter @animeconarL’Anime-Con Argentina 2022 est là : tout ce que vous devez savoir sur la convention.

La pandémie de Coronavirus a contraint une grande partie de l’humanité à s’enfermer chez elle, ce qui a également entraîné les multiples annulations d’événements programmés à l’époque. Bien que la crise sanitaire se poursuive, de manière plus douce, les projets qui avaient été victimes du Covid sont revenus, comme ce fut le cas avec le Comic Con Argentinequi revenait plus de deux ans plus tard de la meilleure des manières, mais la mise sera bientôt redoublée avec le Anime-Con Argentine. Passez en revue tout ce que nous savons!

C’est la convention la plus importante pour les adeptes de la anime, manga, cosplay, gaming et culture japonaise en Argentine, étant le premier à être destiné uniquement à ce public comme on ne l’a jamais vu auparavant. Lors de la dernière édition du Comic-Con, il y avait des centaines de cosplayeurs de personnages d’émissions de télévision, mais dans ce cas, le divertissement ne sera réservé qu’aux amateurs de diverses productions japonaises.

+ L’Anime-Con Argentine 2022 est là !

À travers une déclaration sur les réseaux sociaux officiels de l’Argentine Comic-Con, L’arrivée de l’Anime-Con Argentina 2022 a été officialisée, qui aura lieu les 2, 3 et 4 septembre à La Rural, un emplacement complètement accessible dans le quartier de Palermo, Ville de Buenos Aires. Les commentaires des internautes soulignent que l’attente est déjà à un niveau élevé. Découvrez l’annonce officielle !

Pour le moment, la seule chose qui a été communiquée est sa date et son lieu, mais il n’y a aucune information sur les ventes de billets ou les prix. Compte tenu de la proximité de l’événement, dans les semaines à venir, nous pourrions avoir des nouvelles importantes sur les billets, ainsi que sur les invités qui, selon les spéculations, nous aurions de grands auteurs, acteurs de la voix et groupes de musique.

La première édition du Anime-Con Argentine Il sera produit par Editorial Ivrea, avec une longue histoire dans les publications de mangas et de bandes dessinées en Argentine depuis 1997. De plus, ils bénéficieront du soutien de Producciones Yamato, avec près de deux décennies d’expérience en matière de spectacles liés à la culture populaire, tels que comme les mangas, les animes, les cosplays, les récitals et les jeux vidéo.

