Anime Adaptation Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arrive à l’ouest en octobre

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour des marchandises Demon Slayer en Asie, et SEGA espère que l’adaptation du jeu vidéo de CyberConnect2 capture une partie de cette magie en Occident lorsque Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sera lancé le 15 octobre. En plus de la version standard à 59,99 €, il y aura également une édition numérique de luxe à 69,99 €, qui sera disponible plus tôt – à partir du 13 octobre – et comprend une multitude d’extras dans le jeu.

« Suivez Tanjiro à travers l’histoire de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba alors qu’il affronte des démons afin de transformer sa sœur Nezuko, qui est devenue un démon, en un humain », indique le communiqué de presse. Vous pourrez choisir entre des voix off en anglais et en japonais, les acteurs originaux de l’anime reprenant leurs rôles. Il y a une bande-annonce intégrée ci-dessus qui devrait vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.