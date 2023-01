Animaniacs montre une nouvelle bande-annonce pour sa troisième et dernière saison

La nouvelle bande-annonce de la troisième saison de » vient d’être dévoiléeAnimaniacs », la série animée de HBO Max qui ramènera les fous frères Warner. L’aperçu nous montre beaucoup de farces et de parodies pour tout le public.

Dans ce qui sera la dernière saison de la série de redémarrage » Animaniacs », nous verrons à nouveau Yakko, Wakko et Dot tenter de s’échapper du château d’eau classique de Warner Bros.. Les frères sont conscients que leur dernière série animée arrive à une fin, alors ils feront de leur mieux pour presser autant d’aventures loufoques que possible avant le générique.

Ici, nous verrons également Pinky et le cerveau tenter à nouveau d’élaborer des plans diaboliques (ou pas tellement) pour obtenir une domination totale du monde.

Le synopsis officiel de la saison 3 de » Animaniacs » se lit comme suit: « Les frères Warner doivent se frayer un chemin hors d’un jeu vidéo, apprendre les secrets d’être un adolescent influent et s’échapper de l’île d’un savant fou tout en trouvant le temps de nous apprendre. la menace du réchauffement climatique ! ».

Le dessin animé Animaniacs a été l’un des plus influents lors de sa première dans les années 90, créé par Tom Rügger et je compte sur le cinéaste Steven Spielberg en tant que producteur exécutif. La série a réussi à toucher un public jeune et âgé, présentant des blagues qui se moquaient de l’industrie du divertissement et du monde en général.

La série originale de 1990 a duré cinq saisons au total, jusqu’à ce que Warner Bros. décide de l’annuler. Cependant, la nouvelle série Hulu et HBO Max de » Animaniacs » a été créée en 2020, réussissant à capturer à nouveau le style similaire de la première série et obtenant de nombreuses critiques positives.

» Animaniacs » a continué d’impressionner avec sa deuxième saison, bien que certains fans aient estimé que la suite penchait trop vers un public plus âgé en mettant l’accent sur un humour légèrement controversé, en particulier lorsque Pinky et le cerveau étaient impliqués.

La troisième et dernière saison de » Animaniacs » sera diffusée le 17 février sur HBO Max et Hulu. Les premières saisons, ainsi que la série originale de 1990, sont disponibles sur HBO Max.