Animal Kingdom Saison 6 Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Animal Kingdom. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans sont vraiment excités pour son prochain épisode. Donc, à cause de cela, tous les fans font des recherches à ce sujet partout sur Internet. Si vous êtes également l’un d’entre eux, ne vous inquiétez pas maintenant que vous avez atteint le bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Animal Kingdom dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 6 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Animal Kingdom est une émission dramatique policière américaine qui est regardée dans divers pays du monde. Ce spectacle est créé par Jonathan Lisco. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce spectacle est en fait basé sur le film australien du même nom de 2010 de David Michôd.

La première saison d’Animal Kingdom est sortie en 2016 et a attiré de nombreuses audiences régulières peu de temps après sa sortie. Après cela, la deuxième saison de cette émission est sortie en 2017, puis les nouvelles saisons de cette émission ont continué à être diffusées. Le créateur de cette émission a autorisé en janvier 2021 que cette émission n’aurait que six saisons. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et actuellement, tous les fans de cette série recherchent la date de sortie de Animal Kingdom Saison 6 Episode 6. Découvrons donc tous les détails ci-dessous.

Animal Kingdom Saison 6 Épisode 6 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Animal Kingdom. Le nom de cet épisode est « Diamonds Are Forever » et il sortira le 10 juillet 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée et vous trouverez toutes vos réponses .

Liste des épisodes de la saison 6

Voici la liste des épisodes de la saison 6.

1992

Monter

Pression et temps

À l’intérieur de l’homme

Convoiter

Les diamants sont éternels

Icognito

Révélation

Gethsémané

Choquer

Délit de fuite

Exode

Fubar

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur TNT et c’est le réseau officiel de la série. Si vous souhaitez diffuser cette série en ligne, vous pouvez la diffuser sur différentes plates-formes telles que Vudu, Prime Video et iTunes. Comme nous savons tous que ce sont les plateformes en ligne, vous pouvez accéder à n’importe quel épisode précédent que vous avez manqué.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Ellen Barkin dans le rôle de Janine « Schtroumpf » Cody

Leila George dans le rôle de la jeune Janine « Schtroumpf » Cody

Scott Speedman dans le rôle de Barry « Baz » Blackwell

Shawn Hatosy dans le rôle d’Andrew « Pope » Cody

Ben Robson comme Craig Cody

Jake Weary comme Deran Cody

Finn Cole comme Josué

Daniella Alonso comme Catherine Belén

Molly Gordon comme Nicky Belmont

Caroline Guerra comme Lucy

Sohvi Rodriguez comme Mia Benítez

Jon Beavers dans le rôle du jeune Jake Dunmore

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Animal Kingdom, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 6 d’Animal Kingdom, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

