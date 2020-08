Animal Kingdom Saison 5: Date de sortie prévue, distribution, intrigue, critique et toutes les informations ici !!

The Animal Kingdom est une série dramatique américaine. La série est basée sur un film australien “Animal Kingdom” de David Michod. Jonathan Lisco fait la série. David Michod et Jonathan Lisco sont également les producteurs exécutifs de la série avec Liz Watts, Eliza Clark, Andrew Stearn, John Wells, Etan Frankel et Christopher Chulack.

La première saison de la chaîne a fait ses preuves en juin 2016. La saison 5 de la série a été relancée en juillet 2019. La série nominée pour la meilleure série d’action-thriller de Saturn Award.

Date de sortie de Animal Kingdom Saison 5

Chacune des périodes précédentes d’Animal Kingdom a suivi la date limite de sortie de mai,

La saison 4 a été publiée en mai 2019, et les fans supposent regarder la saison le 5 mai 2020, mais cela ne s’est pas produit.

La création du règne animal a été interrompue le 16 mars 2020, car la série a avancé en raison du scénario de pandémie continue, les fans de la série doivent donc être patients.

Acteurs de la saison 5 de Animal Kingdom

Reprenant leurs rôles sera Ellen Barkin, qui joue le rôle de Janine Cody, alias Schtroumpf. Shawn Hatosy, Ben Robson et Finn Cole se réuniront en tant qu’Andrew Cody ou Called Pope, Craig Cody et Joshua’J ‘Cody. Jake Weary célébrités comme Deran Cody.

Jouer le rôle de Manny est Rigo Sanchez. Scott Speedman reviendra également dans le rôle de Barry Blackwell et Molly Gordon, qui joue Nicky Belmont dans la série à suspense. Emily Deschanel rejoint le casting en tant qu’Angela, la meilleure amie en détresse de la mère de J et de la sœur jumelle de Pope dans la dernière saison.

Parcelle de la saison 5 du règne animal

Le thriller tourne autour de Joshua’J ‘Cody, un adolescent qui déménage avec sa grand-mère séparée Janine, alias Schtroumpf après le décès de sa mère le quitte. Janine, qui semble être le chef de la famille des délits de Cody, réside avec ses trois fils, Pope, Craig et Dean.

La cinquième année voit Schtroumpf rétablir sa position de chef de famille en tant que plan de J pour saisir les fleurets de contrôle. Bien qu’aucun détail ne soit révélé, la cinquième phase verra probablement l’exposition de la raquette criminelle de la famille de Cody.

Inspiré par le film australien primé du même nom, composé et réalisé par David Michod et créé par Liz Watts, également productrice exécutive de la série, Animal Kingdom a été développé pour la télévision par Jonathan Lisco.

