Animal Crossing : un concert surprise de Selena Gomez

Selena Gomez a récemment lancé une version dépouillée de son dernier titre avec Trevor Daniel, “Past Life”, dans un endroit inattendu : un talk show de fin de soirée sur Twitch qui existe entièrement au sein d’Animal Crossing : New Horizons.

Animal Talking est l’idée de Gary Whitta, le co-auteur de l’histoire de Rogue One, qui invite ses invités à utiliser le simulateur de vie et à discuter avec leurs chérubins dans le confort de leur propre maison. Le mercredi, le flux a repris la forme d’un talk-show réel et a mis en vedette un invité surprise.



Si Whitta a déjà eu des stars dans l’émission, comme Brie Larson, Selena Gomez est sans aucun doute son plus grand atout. Rien que sur Instagram, l’ancienne actrice de Disney a 185 millions de followers, ce qui fait d’elle l’un des plus gros clients que le show ait accueilli.

Un Show just for fun

Pour jouer le morceau, Gomez et Daniel se sont tenus derrière des microphones de jeu et ont fait jaillir en temps réel l’émotion “joie” de leurs personnages. Le personnage de Gomez semblait porter une tenue sobre composée d’un sweat à capuche bleu et d’un pantalon blanc. “Je voulais que ce soit simple”, a-t-elle déclaré plus tard, car elle pensait que ses vêtements iraient de pair avec la version acoustique du titre.

Tune in now for a special performance of ‘Past Life’ from @IAmTrevorDaniel and me on Animal Talking! https://t.co/gDbFJMiPFt pic.twitter.com/i0DvHF72kD — Selena Gomez (@selenagomez) August 6, 2020

D’une certaine manière, cela résume parfaitement pourquoi les stars sont si désireuses de participer à Animal Talking ; c’est une expérience incroyablement frissonante. “Les célébrités n’envisagent pas d’apparaître dans notre émission comme une corvée de promotion, mais comme quelque chose de vraiment amusant et idiot à faire, surtout de nos jours”, a déclaré Whitta dans un courriel.