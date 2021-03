Animal Crossing: tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins en mars – une autre chance!

Dans Animal Crossing: Nouveaux horizons le printemps commence et c’est bien sûr également perceptible dans le monde animal. dans le mars donc en trouver de nouveaux, mais surtout connus Poissons, insectes et animaux marins à votre île. Après tout, New Horizons célébrera bientôt premier anniversaire.

Animal Crossing: nouveaux poissons, insectes et animaux marins pour mars

Joueur du Hémisphère nord peut accueillir pour la première fois de nouvelles espèces animales dans « Animal Crossing: New Horizons ». Ou plutôt, déjà connus, car la plupart d’entre eux ont probablement exposé la plupart d’entre eux dans leur musée. Sinon, vous avez maintenant une nouvelle chance d’attraper!

Joueur de l’hémisphère sud peut également en savoir plus sur certains des poissons, insectes et animaux marins avoir hâte de. Ici aussi, la faune est complétée par de nombreux insulaires animaux bien connus.

Les deux moitiés «Animal Crossing: New Horizons» sont autorisées à utiliser 15000 truites d’or chères sterni qui vous attendent à la cascade ce mois-ci!

Hémisphère nord

des poissons

Loche du ruisseau : 400 sternis Où: rivière Quand: toute la journée

Truite dorée : 15 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

têtard : 100 sternis Où: étang Quand: toute la journée

Masulmon : 1 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

carboniser : 3 800 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

Petit déjeuner: 5 000 sternis

insectes

Visage bug : 1 000 sternis Où: se trouve dans les fleurs Quand: 19 h 00 – 8 h 00

Abeille : 200 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 17 h

Coccinelle : 200 sternis Où: se trouve dans les fleurs Quand: de 8 h à 17 h

Mante orchidée : 2 400 sternis Où: se trouve dans les fleurs blanches Quand: de 8 h à 17 h

Papillon chevalier : 2500 sternis Où: vole autour Quand: de 4 h à 19 h

queue d’aronde : 240 sternis Où: vole autour Quand: de 4 h à 19 h

Punaise : 120 sternis Où: se trouve dans les fleurs Quand: toute la journée

Papillon de soufre : 160 sternis Où: vole autour Quand: de 4 h à 19 h

animaux marins

Calmar léger: 1400 sternis

Pieuvre parapluie: 6000 sternis

Crabe géant: 10000 sternis

Escargot turban: 1000 sternis

Hémisphère sud

des poissons

Truite dorée : 15 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

brochet : 1 800 sternis Où: rivière Quand: toute la journée

Saumon royal : 1 800 sternis Où: estuaire Quand: toute la journée

Saumon : 1 800 sternis Où: estuaire Quand: toute la journée

Masulmon : 1 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

carboniser : 3 800 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00

esturgeon : 10 000 sternis Où: estuaire Quand: toute la journée

Crabe mitaine : 2000 sternis Où: estuaire Quand: 16 h 00 – 9 h 00

insectes

Libellule de feu : 180 sternis Où: vole autour Quand: de 8 h à 19 h

Coléoptère du violon : 450 sternis Où: sur des souches d’arbres Quand: toute la journée

Criquet : 130 sternis Où: sur le sol Quand: 17 h 00 – 8 h 00

130 sternis

Mille-Pattes : 300 sternis Où: provient de pierres frappées Quand: 16h-23h

Papillon blanc du chou : 160 sternis Où: vole autour Quand: de 4 h à 19 h

Balle : 250 sternis Où: provient de pierres frappées Quand: 23 h 00 – 16 h 00

Papillon monarque : 140 sternis Où: provient de pierres frappées Quand: de 4 h à 17 h

Gril chantant : 430 sternis Où: sur le sol Quand: 17 h 00 – 8 h 00

430 sternis

Papillon de soufre : 160 sternis Où: vole autour Quand: de 4 h à 19 h

animaux marins

Crevettes botaniques: 1400 sternis

Pieuvre parapluie: 6000 sternis

Escargot turban: 1000 sternis

