Animal Crossing: tous les nouveaux articles du carnaval – meubles, vêtements et émotions

Animal Crossing: Nouveaux horizons fête le 15 février carnaval. Pour cette occasion solennelle arrive Pavo le paon sur votre île et vous apporte entre autres quelques violents Mouvements de danse à.

Afin de célébrer le tout de manière appropriée, ACNH a actuellement des articles prêts à vous mettre dans l’ambiance pour l’événement à venir. Nous avons la liste avec tout le monde Meubles, vêtements et Émotions!

Animal Crossing: New Horizons dans une ambiance de carnaval: tous les articles

Avez-vous la dernière Mise à jour 1.7.0 téléchargés sur votre Nintendo Switch, sont avec vous depuis 1er février Divers nouveaux articles sont disponibles que vous pouvez acheter chez Nepp und Schlepp dans la boutique de Nook ou chez Tina et Sina.

Tous les articles ne sont disponibles que jusqu’au carnaval lui-même 15 février à partir de 5 h 00 le matin jusqu’à 4h59 disponible le lendemain.

Objets de carnaval dans le magasin de Nook avec prix

Chaque jour, vous trouverez un article différent sur le podium à gauche de l’entrée de la boutique pour correspondre au prochain festival de carnaval.

Remarque: Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas acheter les meubles coûteux, il vous suffit d’attendre le jour du carnaval. Parce que lors de l’événement, vous pouvez échanger des plumes arc-en-ciel contre ces mêmes objets chez Pavo.

Drapeau de carnaval 1300 sternis Lampe de carnaval 1500 sternis Tambour de carnaval 2100 sternis Parapluie de carnaval 2500 sternis Stand de carnaval 3000 sternis Lampe ballon de carnaval 4000 sternis Guirlande de carnaval 4000 sternis Machine à confettis de carnaval 5000 sternis Stade de carnaval 6000 sternis

Vous pouvez également trouver le sur l’étagère Émotions de carnaval Viva pour un fier prix de 19 800 sternis. Avec ces instructions, vous apprendrez les quatre nouvelles émotions suivantes:

Rythme dans le sang

Invitation à danser

Viva

confettis

Costumes de carnaval dans la boutique de tailleur avec prix

À Tina et Sina vous pouvez trouver les bonnes tenues pour le spectacle coloré. Vous pouvez obtenir les vêtements disponibles bleu, vert, rouge ou violet.

Robe de carnaval 2600 sternis Costume de carnaval 2600 sternis Décorations de carnaval 2600 sternis

Que se passe-t-il le jour du carnaval?

En ce jour, le flocons de neigequi volent autour de votre île, remplacées par des plumes colorées que vous pouvez également attraper avec le filet. Cette Plumes arc-en-ciel pouvez-vous à Pavo contre le Meubles et Mouvements de danse échange. Après votre neuf objets reçu, vous recevrez le pour trois plumes supplémentaires Flotteurs de carnaval.

Vous pouvez trouver plus d’informations et des guides sur « Animal Crossing: New Horizons » Ici.

Prochaine mise à jour en mars

dans le Mars 2021 les nouveaux objets suivants apparaîtront. Ce sont ceux déjà annoncés Meubles Super Marioannoncés à l’occasion de l’anniversaire de Mario.