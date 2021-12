Animal Crossing: Réveillon du Nouvel An 2021 uniquement aujourd’hui – Voici comment vous obtenez toutes les récompenses

Traversée d’animaux : nouveaux horizons vous permet de vivre de nombreux événements et jours fériés en même temps s’ils sont célébrés normalement. il y a donc seulement aujourd’hui, 31 décembre 2021, un gros Fête du Nouvel An. Pour que vous ne manquiez pas les récompenses, nous vous montrerons ce que vous pouvez obtenir le dernier jour de l’année.

Comment se passe le réveillon du Nouvel An à Animal Crossing?

Comme dans l’événement réel, Le réveillon du Nouvel An n’a lieu que vers le soir. C’est pourquoi vous serez patient à Animal Crossing pour le grand événement.

Il y a une exigence: si le vôtre Le jeu a commencé il y a quelques jours ou pas encore assez loin alors ça pourrait être que vous ne pouvez pas assister à la Saint-Sylvestre. Car au cours du jeu, vous transformez la petite tente de Tom Nook en une véritable mairie avec un parvis. Vous ne pouvez jouer à cet événement qu’à ce niveau d’espace de service. Puis reste debout toute la journée une grande horloge sur le parvis avec un compte à rebours.

Il y a un grand compte à rebours sur le centre de service et Melinda et Tom Nook se sont bien habillés. © Nintendo / 45secondes.fr

Jusqu’à quand l’événement a-t-il lieu ? Les premières activités ont déjà lieu 05h00 le 31 décembre 2021 vas-y puis continue avant le 01 janvier 2022 à 04h59. Jusqu’à minuit, cependant, seul le chronomètre s’épuise et vous pouvez recevoir des récompenses spéciales. A partir de là, pour pendant près de cinq heures sur ton île Les feux d’artifices mis à la porte.

Chapeaux et bâtons lumineux – ce sont les récompenses

Réveillon du Nouvel An dans « Animal Crossing: New Horizons » pas de composante ludique particulière. Il y a deux articles que vous ne pouvez obtenir aujourd’hui qu’en parlant à Melinda et Tom Nook dans votre siège de centre de service.

Voici comment vous obtenez les chapeaux du Nouvel An: Rendez-vous dans votre centre de service et parlez Tom Nook à droite du compte à rebours. Si vous faites cela première fois lui parleil te donne cinq succès de fête. Si vous lui parlez à nouveau, vous pouvez obtenir plus de hits pour 300 sternis ou pour 500 sternis un cylindre du Nouvel An obtenir. Ce dernier est disponible dans le quatre couleurs rouge, orange, violet et bleu entre lesquels vous pouvez librement choisir.

Voici comment obtenir le bâton lumineux: c’est juste à côté à gauche Mélinda prêt et en attente d’être adressé par vous. Au première fois donne leur un pour toi Bâton lumineux qui s’allume en jaunequand vous le tenez dans votre main.

Avec le bâton lumineux, vous pouvez dire au revoir à l’année 2021 dans Animal Crossing. © Nintendo / 45secondes.fr

Encore plus d’articles du Nouvel An et du Nouvel An chez Nook Shopping: Dans le jeu, avant et le jour de l’An, vous pouvez obtenir des objets de décoration spéciaux qui ne devraient pas manquer la Saint-Sylvestre et le Nouvel An :

Articles du nouvel an (jusqu’au 31 décembre 2021) 12 bols de raisin Spritzer aux pommes Assiette berlinoise Pâtes du nouvel an Salade Olivier

(jusqu’au 31 décembre 2021) Articles du nouvel an (jusqu’au 5 janvier 2022) Arche de vacances 2022 Kadomatsu Kagami mochi Nouvel An Shimekazari Osechi Enveloppe Otoshidama figurine de tigre Jeu Yut Nori

(jusqu’au 5 janvier 2022)

C’est tout ce que vous pouvez expérimenter le réveillon du Nouvel An dans Animal Crossing: New Horizons. Il est également possible avec des amis sur une île êtrelorsque le compte à rebours expire. Donc si tu fais ne pas faire la fête ensemble pourrait, alors ce serait un alternative numérique.