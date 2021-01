Animal Crossing: obtenez rapidement les articles saisonniers de votre nouvel an!

Bienvenue en 2021 et donc aussi pour une nouvelle année en Animal Crossing: Nouveaux horizons! Afin de bien célébrer le début de l’année, des articles de saison sont encore disponibles pendant quelques jours avec lesquels vous pourrez décorer votre maison ou toute l’île.

Animal Crossing fête 2021 avec des articles saisonniers

Le thème des objets qui vous attendent en début d’année à ACNH les exploiter différentes cultures. Une salade d’Olivier russe vous attend, un signe du zodiaque de buffle chinois, Kagami mochi, qui se mange au Japon en début d’année, ou un jeu de yut de Corée:

Arc des fêtes 2021 : 2021 Sternis

: 2021 Sternis Salade d’Olivier : 1000 sternis

: 1000 sternis Signe du zodiaque boeuf : 1600 sternis

: 1600 sternis Kagami mochi : 1800 sternis

: 1800 sternis Kadomatsu : 2580 sternis

: 2580 sternis Nouvel an Shimekazari : 2000 sternis

: 2000 sternis Jeu Yut Nori: 1300 sternis

Vous pouvez obtenir ces articles sur le NookPortal ou dans l’application Nook Shopping. Cependant, rappelez-vous que vous seulement 5 articles par jour peut commander. © Nintendo

Voici comment vous obtenez les articles saisonniers: Vous pouvez trouver les articles dans le catalogue Nook Shopping sous Marchandises spéciales en dessous de Saisonnier. Vous devez soit vous rendre au Service Center via le NookPortal accès ou le bon App sur votre NookPhone utilisation. Le lendemain, les articles que vous avez commandés seront dans votre boîte aux lettres.

Salut à tous! J’espère que la nouvelle année est un bon début pour vous. Je pensais juste que je vous rappellerais que Nook Shopping propose maintenant des articles du Nouvel An vraiment chouettes de différentes cultures du monde entier! Ils ne seront pas là pour toujours, alors jetez un œil si cela vous intéresse. pic.twitter.com/ok952SEWpn – Isabelle (@animalcrossing) 4 janvier 2021

Combien de temps les produits saisonniers seront-ils disponibles? Vous pouvez toujours utiliser les sept éléments différents jusqu’à 15 janvier 2021 sac. Après cela, ils sont rapidement remplacés par de nouveaux éléments.

New Horizons célèbre toujours la saison des flocons de neige

De plus, les joueurs de l’hémisphère nord peuvent encore 24 février 2021 Construisez des bonhommes de neige et profitez de la splendeur blanche de leur île. C’est le temps qu’il faut Saison des flocons de neige à. Toutes les informations sur Construire Schnemil et Attraper des flocons de neige peut être trouvé ici:

Mais ça ne s’arrêtera pas là en 2021: Nintendo a déjà annoncé qu’il le sera aussi cette année nouveau contenu et événements dans Animal Crossing: New Horizons. Alors on peut être heureux!

