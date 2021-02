"Animal Crossing: Nouveaux horizons": Tous les nouveaux animaux en février

Chaque mois, il y a de nouveaux poissons, insectes et animaux marins à collecter dans « Animal Crossing: New Horizons » – donc aussi en février. Nous vous indiquerons avec quels animaux vous pouvez continuer à remplir votre Faunapedia au cours du mois en cours.

Nouveau mois, nouvelle chance de pêche! Que ce soit sur terre ou dans l’eau: En février, de nouveaux animaux vous attendent, que vous pouvez exposer dans le musée de votre île « Animal Crossing: New Horizons ». Lentement mais sûrement, vous vous rapprochez d’une collection complète d’insectes, de poissons et d’animaux marins – et vous rendez Eugen ravi. Voici les ajouts de février pour les îles de l’hémisphère nord et les îles de l’hémisphère sud.

Nouveaux animaux dans l’hémisphère nord

Il faudra un certain temps avant que le calmar puisse être attrapé à nouveau.

poisson

Il n’y a pas de nouveau poisson dans l’hémisphère nord en février.

insectes

Scarabée tigre

Emplacement: au sol par beau temps

Mois: Février – octobre

Temps: toute la journée

Prix: 1500 sternis

animaux marins

Il n’y a pas de nouvel animal marin dans l’hémisphère nord en février.

Nouveaux animaux dans l’hémisphère sud

Dans l’aquarium, vous pouvez voir tous les poissons que vous avez collectés jusqu’à présent.

poisson

Murène

Taille de l’ombre:

Emplacement: dans la mer

Mois: Février – avril

Temps: toute la journée

Prix: 2000 sternis

Des rayons

Taille de l’ombre:

Emplacement: dans la mer

Mois: Février – mai

Temps: 4 h à 21 h

Prix: 3000 sternis

Tortue molle

Taille de l’ombre:

Emplacement: dans la rivière

Mois: février mars

Temps: 16 h 00 – 9 h 00

Prix: 3750 sternis

Vous pouvez également trouver de nouveaux insectes près des fleurs et des arbres en février.

insectes

Cigale de montagne

Emplacement: sur les arbres

Mois: février mars

Temps: 8 h à 17 h

Prix: 400 sternis

sauterelle

Emplacement: par terre

Mois: Février – mai

Temps: De 8 h à 19 h

Prix: 400 sternis

Horreur errante

Emplacement: par terre

Mois: Février – mai

Temps: De 8 h à 19 h

Prix: 600 sternis

Une autre nouvelle espèce de cigale vous attend dans Animal Crossing: New Horizons en février.

animaux marins

Ver vortex marin

Emplacement: sur le fond marin

Mois: février mars

Temps: 16 h 00 – 9 h 00

Prix: 700 sternis

