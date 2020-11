"Animal Crossing: Nouveaux horizons": Prêt pour la mise à jour d’hiver?

Lorsque les feuilles tombent des arbres et que les jours se refroidissent, l’hiver approche à grands pas. Donc aussi dans « Animal Crossing: New Horizons ». Avec la prochaine mise à jour d’hiver, de nouvelles instructions, événements, objets et visiteurs vous attendent, vous et vos insulaires.

Au 19 novembre vous devez de toute urgence récupérer votre Nintendo Switch et lancer « Animal Crossing: New Horizons ». La mise à jour gratuite d’hiver apparaîtra ce jour-là.

Nouveaux événements dans Animal Crossing: New Horizons

La mise à jour comprend, entre autres, le festival gastronomique qui aura lieu le 26 novembre. Ce jour-là, vous rencontrerez tous les autres insulaires ainsi que le visiteur Gernod sur le parc des expositions. La dinde organise le délicieux festival pour dire au revoir à l’automne. Donnez-lui quelques-unes de vos citrouilles et il vous fera un délicieux festin. Si vous l’aidez également à cuisiner, il vous en sera reconnaissant.

Ce sera Noël sur votre île

À partir de décembre, l’hiver s’installe enfin sur votre île. Le sol est recouvert de neige, et vous pouvez vous défouler avec des décorations de Noël. Chris, le renne au nez noir, entre également en neige le jour de Noël. Si vous l’aidez à distribuer des cadeaux aux résidents, vous recevrez à votre tour des cadeaux de sa part.

Les articles de Noël sont disponibles dans la boutique de Nook entre le 1er et le 25 décembre et les tenues de Noël vous attendent dans la boutique de couture. De plus, gardez un œil sur les arbres de votre île qui sont décorés pour Noël. Si vous le secouez, vous recevrez des objets que vous pourrez utiliser pour faire des décorations de Noël.

Nouvelles coiffures, plus d’espace de rangement

Avez-vous déjà accumulé de nombreux miles de recoin et ne savez pas quoi en faire? Avec la mise à jour hivernale, vous pouvez en dépenser certains – par exemple, sur les émotions hippies. Ou vous pouvez ajouter à votre sélection de coiffure. De la tête chauve à l’afro en passant par les permanentes chics – portez ce que vous aimez.

Vous pouvez également agrandir votre camp Animal Crossing: New Horizons. Au lieu de 1 600 emplacements d’objets, 2 400 seront disponibles à l’avenir.

Utilisez la mise à jour d’hiver, elle est valable jusqu’à la fin du mois de janvier. Ensuite, il y a le suivant. Qu’est-ce qui nous attend alors?