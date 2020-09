"animal Crossing: Nouveaux Horizons": C'est Nouveau En Automne

Hourra, hourra, l’automne est là! Et avec elle une nouvelle mise à jour pour “Animal Crossing: New Horizons” – du moins pour tous ceux qui ont placé leur île dans l’hémisphère nord. À quoi s’attendre? Lisez par vous-même.

Si hier ou aujourd’hui vous êtes devenu fou avec votre personnage, vous auriez dû remarquer une chose: les mauvaises herbes sont différentes, plus automnales! Elle est plus grosse et plus touffue, mais elle reste toujours une mauvaise herbe que vous devrez parfois nettoyer. Sauf si vous êtes dans une croissance sauvage sur votre île …

Les mauvaises herbes ont poussé avec la mise à jour d’automne dans Animal Crossing: New Horizons. Il est temps de le retirer.

Nouveaux poissons, insectes et animaux marins à l’automne

Avec la mise à jour d’automne, il y a aussi de nouveaux animaux sur et autour de votre île. Vous pouvez vous attendre à des huîtres, des brochets, des truites dorées, des libellules et des coléoptères du violon, entre autres. Vous pouvez trouver l’aperçu complet de tous les nouveaux animaux en septembre dans notre guide à gauche.

La mise à jour d’automne apporte de nouvelles instructions d’artisanat

Autre nouveauté: en secouant les arbres, vous obtenez des pommes de pin et des glands. En conjonction avec les nouvelles instructions d’artisanat d’automne, vous pouvez utiliser la mise à jour “Animal Crossing: New Horizons” pour créer de nouveaux éléments décoratifs et vêtements. Par exemple un sac à bandoulière au look gland, un mobile et un petit bonsaï.

Vous recevrez les instructions artisanales entre septembre et novembre – tout comme il y avait des recettes de coquillages pendant les mois d’été avec lesquelles vous pouviez fabriquer des articles maritimes. Vous pouvez trouver les instructions d’automne sous forme de message dans une bouteille sur la plage et dans les ballons qui volent dans les airs.

Sur les champignons, ensemble, ramassez!

De plus, les champignons pousseront sur votre île à partir d’octobre. Les feuilles des arbres changeront également de couleur à partir de la mi-novembre. Ensuite, vous avez la possibilité de collecter des feuilles d’érable que vous pouvez utiliser pour fabriquer de nouveaux meubles.