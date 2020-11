Animal Crossing New Horizons: Winter Update sort demain, c’est à l’intérieur

Le grand paraîtra jeudi prochain, le 19 novembre 2020 Mise à jour d’hiver à Nintendos Animal Crossing: Nouveaux horizons pour le Commutateur. Mais à quel contenu pouvons-nous nous attendre? En plus d’une ambiance de joyeuses fêtes, nous pouvons nous attendre à deux événements à venir que vous pourrez également célébrer avec vos amis, votre famille et les insulaires: le Le banquet (26 novembre) et le Journée des jouets (24 décembre).

La mise à jour hivernale comprend également de nouvelles réactions et de nouveaux coiffeurs et même une extension de l’entrepôt, ce qui signifie qu’au lieu de 1600 articles, vous pouvez y stocker 2400 articles.

Une autre caractéristique que les joueurs de New Horizons recherchent depuis longtemps est la Transfert des données enregistrées. Cela sera également enfin possible avec la mise à jour du 19 novembre. Plus de détails peuvent être trouvés quelques lignes ci-dessous.

Nous avons répertorié ci-dessous tout le contenu inclus dans la grande mise à jour hivernale pour « Animal Crossing: New Horizons »:

La mise à jour de l’hiver 2020 vous apportera ce contenu

Festival d’automne: Le 26 novembre, le grand chef Gernod organise le festival gastronomique – et les joueurs peuvent l’aider à collecter les ingrédients pour les plats qui seront proposés sur le champ de foire. En guise de remerciement, ils recevront un cadeau. Pour participer à cet événement, le centre de services de l’île doit avoir été agrandi.

Le 26 novembre, le grand chef Gernod organise le festival gastronomique – et les joueurs peuvent l’aider à collecter les ingrédients pour les plats qui seront proposés sur le champ de foire. En guise de remerciement, ils recevront un cadeau. Pour participer à cet événement, le centre de services de l’île doit avoir été agrandi. Journée des jouets: La journée des jouets est le point culminant du mois du festival. Les joueurs trouveront que leur île et leur champ de foire seront de plus en plus festifs dans les semaines à venir. Il y a, par exemple, les arbres joliment décorés: dès que vous les secouez, des décorations d’arbres colorées tombent, avec lesquelles les joueurs peuvent décorer leur île pour les vacances grâce à de nouvelles instructions artisanales. Du 1er au 25 décembre, vous pouvez également acheter des jouets dans la boutique de Nook et des vêtements de fête dans la boutique de couture. Le 24 décembre, jour officiel du jouet, Chris, un renne amical, visitera chaque île pour offrir des cadeaux. Quiconque les aide à les livrer recevra également un cadeau. Pour certaines tâches, il est également nécessaire ici que le centre de services de l’île soit agrandi.

La journée des jouets est le point culminant du mois du festival. Les joueurs trouveront que leur île et leur champ de foire seront de plus en plus festifs dans les semaines à venir. Il y a, par exemple, les arbres joliment décorés: dès que vous les secouez, des décorations d’arbres colorées tombent, avec lesquelles les joueurs peuvent décorer leur île pour les vacances grâce à de nouvelles instructions artisanales. Du 1er au 25 décembre, vous pouvez également acheter des jouets dans la boutique de Nook et des vêtements de fête dans la boutique de couture. Le 24 décembre, jour officiel du jouet, Chris, un renne amical, visitera chaque île pour offrir des cadeaux. Quiconque les aide à les livrer recevra également un cadeau. Pour certaines tâches, il est également nécessaire ici que le centre de services de l’île soit agrandi. Nouvelles réactions et coiffures: Animal Crossing: Les fans de New Horizons peuvent profiter de neuf nouvelles réactions et de six nouvelles coiffures lorsqu’ils échangent leurs Nook Miles sur le portail Nook du centre de services.

Animal Crossing: Les fans de New Horizons peuvent profiter de neuf nouvelles réactions et de six nouvelles coiffures lorsqu’ils échangent leurs Nook Miles sur le portail Nook du centre de services. Extension du stockage domestique: Les joueurs qui ont déjà agrandi et payé au maximum leur île virtuelle peuvent demander une extension supplémentaire de leur entrepôt d’origine. Tout ce que vous avez à faire est de parler à Tom Nook au centre de service pour étendre l’espace de stockage à 2400 emplacements.

Les joueurs qui ont déjà agrandi et payé au maximum leur île virtuelle peuvent demander une extension supplémentaire de leur entrepôt d’origine. Tout ce que vous avez à faire est de parler à Tom Nook au centre de service pour étendre l’espace de stockage à 2400 emplacements. Visiter des îles aléatoires dans un rêve: Une innovation passionnante attend tous ceux qui aiment visiter d’autres îles dans leurs rêves: vous pouvez maintenant connaître des îles aléatoires dans votre sommeil et ainsi acquérir de nouvelles idées et de l’inspiration pour votre propre conception d’île.

Une innovation passionnante attend tous ceux qui aiment visiter d’autres îles dans leurs rêves: vous pouvez maintenant connaître des îles aléatoires dans votre sommeil et ainsi acquérir de nouvelles idées et de l’inspiration pour votre propre conception d’île. Coopération avec Animal Crossing: Pocket Camp: Pour célébrer le troisième anniversaire d’Animal Crossing: Pocket Camp, un smartphone Pocket Camp sera disponible dans Animal Crossing: New Horizons.

Pour célébrer le troisième anniversaire d’Animal Crossing: Pocket Camp, un smartphone Pocket Camp sera disponible dans Animal Crossing: New Horizons. Transfert de données mémoire: Deux nouvelles fonctions permettent une gestion plus flexible des données des résidents et des îles. Les données résidentes des joueurs individuels peuvent désormais être transférées vers un autre système. Cela comprend le nom, l’apparence et l’équipement du résident, ainsi que l’inventaire, la maison et l’entrepôt. Un logiciel de transfert d’îles séparé permet aux joueurs de transférer à leur tour leurs données sauvegardées avec l’ensemble de l’île et tous ses habitants vers un autre système. Ce service est pris en charge par un logiciel gratuit de transfert d’îles dans le Nintendo eShop. Vous trouverez de plus amples informations sur les nouveaux services de transfert sur la page suivante: https://nintendo.de/ACNH-transfer.

Deux nouvelles fonctions permettent une gestion plus flexible des données des résidents et des îles. Les données résidentes des joueurs individuels peuvent désormais être transférées vers un autre système. Cela comprend le nom, l’apparence et l’équipement du résident, ainsi que l’inventaire, la maison et l’entrepôt. Un logiciel de transfert d’îles séparé permet aux joueurs de transférer à leur tour leurs données sauvegardées avec l’ensemble de l’île et tous ses habitants vers un autre système. Ce service est pris en charge par un logiciel gratuit de transfert d’îles dans le Nintendo eShop. Vous trouverez de plus amples informations sur les nouveaux services de transfert sur la page suivante: https://nintendo.de/ACNH-transfer. … et plus: De nouveaux articles festifs seront disponibles dans la boutique de Nook à partir du 1er décembre. Du 26 au 31 décembre, il y aura également divers articles pour la nouvelle année. Et le 31 décembre, à partir de 19 h 00, heure locale, les joueurs pourront s’attendre au compte à rebours, où ils pourront célébrer la nouvelle année avec leurs insulaires, leurs amis et leurs familles. «

À la fin de la vidéo, Nintendo annonce également que la prochaine mise à jour pour « Animal Crossing: New Horizons » est déjà sortie Fin janvier 2021 apparaît.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂