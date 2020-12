Animal Crossing: New Horizons, Quelle est le meilleur prix Switch du Black Friday ?

Depuis que Nintendo a sorti Animal Crossing : New Horizons au début de l’année, le jeu est devenu un phénomène mondial, atteignant plusieurs étapes de vente pour Nintendo. Outre son succès commercial, Animal Crossing : New Horizons est également reconnu par les joueurs et les critiques. La semaine dernière encore, les Game Awards ont révélé qu’Animal Crossing : New Horizons est l’un des candidats à l’énorme prix du jeu de l’année.

Animal Crossing: New Horizons, le jeu phénomène sous le sapin !

Plusieurs détaillants proposent désormais des prix plus bas pour le jeu aux joueurs qui ont retardé l’achat d’Animal Crossing : New Horizons jusqu’à ce que son prix soit réduit. Toutefois, il convient de noter que depuis Animal Crossing : New Horizons est un jeu Nintendo très demandé, la réduction ne sera pas aussi importante, mais il s’agit tout de même d’un bon achat compte tenu des innombrables heures de contenu qu’il offre.

Pour l’instant, Amazon est le seul détaillant à proposer un prix bas pour Animal Crossing : New Horizons à 44,49 €, soit 17,5 € de moins que son prix actuel de 61,99 €. Auparavant, Amazon proposait le même prix pour le jeu, mais il est maintenant épuisé, et les acheteurs d’Amazon ne peuvent se procurer le jeu que par l’intermédiaire de revendeurs tiers, qui le vendent à un prix supérieur au PDSF. Bien que 49,99 $ soit toujours cher, il convient de noter que c’est le prix le plus bas pour Animal Crossing : New Horizons, et les joueurs devraient en profiter dès maintenant, tant que les stocks sont encore disponibles.

Animal Crossing : Nouveaux Horizons – 44,49€ (Amazon)

Pour ceux qui se demandent ce qui a changé dans Animal Crossing : New Horizons depuis son lancement, il est bon de rappeler que Nintendo vient de publier la mise à jour hivernale du jeu, qui devrait apporter deux nouveaux événements, de nouveaux visiteurs et des tonnes de contenu sous forme de nouvelles ressources et de matériel de bricolage. Le premier événement que le Winter Update introduira est la Journée de la Turquie, qui se déroule actuellement dans le jeu. Le prochain événement est la Journée du jouet, qui commencera le 24 décembre et verra le retour de Jingle le renne sur l’île.

En attendant, pour les joueurs à la recherche d’autres offres Switch à obtenir dès maintenant, plusieurs détaillants proposent également des offres sur les consoles, les jeux et les accessoires Switch. Le très convoité Switch sur le thème d’Animal Crossing est également disponible dans certains magasins. Les joueurs qui l’ont déjà vu devraient donc l’acheter dès maintenant avant que les stocks ne s’épuisent à nouveau. De plus, la boutique en ligne Nintendo propose des réductions allant jusqu’à 60 % sur certains des plus grands jeux de la gamme Switch, qu’il s’agisse de jeux de première main ou de titres de tiers.

