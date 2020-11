Animal Crossing New Horizons limite le temps de voyage pour l’instant

Tous les joueurs de Animal Crossing: Nouveaux horizons utilise le voyage dans le temps comme un exploit pratique pour passer aux événements futurs ou passés du jeu. Ceux qui le font, en revanche, sont d’autant plus en colère maintenant que depuis mise à jour de l’hiver dernier est un voyage dans le temps vers des occasions à venir comme ça Le banquet ou ça Journée des jouets plus possible.

Fini le voyage dans le temps dans Animal Crossing: New Horizons?

Avec la dernière mise à jour majeure, la joie parmi les joueurs était au départ grande, car elle préparait les événements à venir tels que la fête des récoltes et Noël et ajoutait de nouveaux contenus sous forme de coiffures, d’objets et une extension supplémentaire de la mémoire de la maison.

Cependant, les utilisateurs ont maintenant constaté que l’exploit populaire du voyage dans le temps n’était plus possible de se rendre aux événements annoncés à l’avance. Apparemment, les joueurs peuvent actuellement seulement dans le passé, mais ne sautez plus dans le futur.

Comment fonctionne le voyage dans le temps? Si vous mettez sur votre Nintendo Switch le Temps dans le Les paramètres du système de votre console manuellement, vous pouvez avancer ou reculer dans ACNH à votre guise. Certains voient cette fonction comme de la triche car Nintendo n’a pas l’intention de manipuler les temps dans le jeu en temps réel de cette manière.

Pourquoi Nintendo a-t-il interdit les sauts de temps dans ACNH?

Jusqu’à présent, le développeur Nintendo n’a pas commenté la restriction de voyage dans “Animal Crossing: New Horizons”. C’est peut-être pour empêcher les joueurs de traverser les voyageurs du temps avant les événements gâté et les surprises sont ainsi gâtées. Après tout, l’innovation a été introduite peu avant Noël, ce qui était définitivement en faveur du secret un cadeau en jeu aurait pu se produire. Peut-être que le voyage dans le temps sera à nouveau possible sans restrictions.

Dans le même temps, le concept New Horizons est basé sur cela Sens du jeu en temps réel et aimerais le Motivation à long terme le joueur tient le coup. Cependant, si vous faites des va-et-vient entre les événements individuels à votre guise, non seulement l’anticipation diminue, mais également le nombre de raisons de redémarrer le jeu ultérieurement.

Comment aimez-vous la restriction? utilisez-vous du tout le voyage dans le temps? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

