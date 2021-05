Animal Crossing: New Horizons – Le joueur transforme l’île en Resident Evil Village

Sont en fait Animal Crossing: Nouveaux horizons et Resident Evil 8: Village deux jeux complètement différents. Mais un joueur du hit de Nintendo en a maintenant fait son affaire pour créer une île horrible, qui est inspiré du jeu d’horreur de Capcom – y compris la très populaire dame vampire Lady Dimitrescu. Le résultat est non seulement vraiment bon, mais montre également à quel point certains joueurs sont créatifs.

Resident Evil Village à Animal Crossing? Un ventilateur permet

Dans « Animal Crossing: New Horizons », il est possible de concevoir votre île comme vous le souhaitez. C’est une grande motivation pour les joueurs, vous visitez ensuite les îles les unes des autres pour voir comment ils s’y sont pris et pour trouver de l’inspiration. Cela conduit en partie vers des endroits très excitants et curieux. L’utilisateur de Reddit masabow1018 prouve à quel point cela peut devenir étrange.

masabow1018 montre son île sur Reddit, à leur Le design est inspiré de Resident Evil 8: Village laisser. Tu peux voir le fou Heisenberg avec chapeau et lunettes de soleil ainsi que la dame vampire Dame Dimitrescu avec sa longue robe – malheureusement, elle n’est pas aussi grande que l’original. On voit également Donna et Angie, la poupée effrayante avec son marionnettiste. Tout cela semble très bien mis en œuvre. En raison du style enfantin du titre à succès de Nintendo, les personnages sont à la fois mignons et effrayants, ce qui crée un contraste intéressant.

© Nintendo / Twitter: LowLagoon

Les arrière-plans des images s’adaptent également parfaitement et présentent de nombreux détails effrayants. Il est créé comme ça une atmosphère horriblecela va parfaitement avec « Resident Evil ». Ainsi « Animal Crossing: New Horizons » n’est pas qu’un jeu pour enfants, de nombreux adultes se défoulent également en créant des îles intéressantes et insolites.