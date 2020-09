Animal Crossing New Horizons lance la saison Acorn and Cones: toutes les nouvelles recettes

Dans Animal Crossing: Nouveaux horizons est à aujourd’hui 1 septembre officiellement le Saison des glands et des cônes commencé. Avec les fruits des arbres, il y a aussi de nouvelles recettes dans le jeu que nous ne voulons pas vous cacher.

Combien de temps dure la saison des glands et des cônes? L’événement dure dans l’hémisphère nord jusqu’à 30 novembre. Vous avez donc trois mois pour ramasser les glands et les pommes de pin. Pour les joueurs de l’hémisphère sud, cependant, la période 1er mars au 31 mai.

Toutes les informations sur la saison des glands et des cônes

Celui qui commence aujourd’hui «Animal Crossing New Horizons» sera accueilli par Melinda avec une salutation automnale et mis au courant des glands et des cônes qui tombent maintenant. En plus de cela, il y a le premier recette remis.

Si vous en avez assez, vous pouvez commencer à bricoler! © Nintendo

Où puis-je trouver le matériel nécessaire? Pour atteindre les cônes et les glands, vous devez secouer les arbres de votre île avec diligence. Le principe simple s’applique:

Arbres fruitiers et feuillus : Glands

: Glands Sapins: Cônes

En fait, logique, non? Il faut cependant être patient, car il faut parfois quelques vibrateurs pour que quelque chose tombe des arbres. Vous aurez peut-être une quantité gigantesque de succursales par la suite.

À tout le monde 9 éléments Pour construire, vous avez besoin d’un total de:

Toutes les instructions d’automne saisonnières

Jeune arbre fruitier 6 tenons 4 glands 1 bois franc



Lampe de fruits d’arbre

Mobile de fruits d’arbre

Tas de feuilles en jaune

Feu de camp de feuillage

Comment trouver les instructions? Pour accéder aux recettes, vous devez des ballons abattre, Bouteilles ouvert sur la plage ou avec le vôtre Résidents bon endroit pour vous laisser les instructions en tant que service d’amitié en personne ou par courrier. Ensuite, vous pouvez enfin rendre vos îles “Animal Crossing New Horizons” plus automnales.

