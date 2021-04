Animal Crossing: New Horizons – La mise à jour d’avril sort demain et vise à apporter une bouffée d’air frais aux événements

Déjà demain apparaît pour Animal Crossing: Nouveaux horizons les mise à jour gratuite d’avril. Nintendo annonce également les événements à venir et leur promet une bouffée d’air frais. Après tout, après un an, nous avons vécu tous les événements de l’ACNH et nous serions très reconnaissants pour quelques nouveautés.

Quoi de neuf dans la mise à jour d’avril pour New Horizons?

« Animal Crossing: New Horizons » est disponible sur Nintendo Switch depuis plus d’un an maintenant, donc toutes les célébrations à venir sur votre île se répéteront simplement à partir de maintenant. Nintendo annonce cependant une petite variété qui viendra avec le mise à jour de demain au 28 avril 2021 doit être préparé en conséquence.

Nouveaux articles saisonniers : Entre autres, il y en aura dans les mois à venir nouveaux articles trouver en jeu qui sont à divers jours fériés dans le monde penchez-vous contre et comme d’habitude avec Shopping dans le coin peut être acheté. Ceux-ci inclus: Journée des enfants japonais «Kodomo no Hi»: du 28 avril au 5 mai Petits pains au fromage britannique : 22 mai au 31 mai) Fête des pères : 1er juin au 30 juin

La nouvelle mise à jour d’Animal Crossing contient plus d’articles saisonniers pour les prochains mois. © Nintendo

Les prochains événements Animal Crossing en 2021

Il y a aussi quelques Modifications des événements existantscela devrait rendre le processus un peu plus varié. Ce qui sera ajusté ou ajouté au jeu n’est pas encore connu.

Lomeus et Carlson reviennent sur votre île pour les tournois. © Nintendo

