Animal Crossing: New Horizons Island s’agrandira-t-il avec la prochaine mise à jour?

Animal Crossing: New Horizons Standard | Nintendo Switch – Code jeu à télécharger

Si l'agitation de la vie moderne vous déprime, Tom Nook a une entreprise dans sa manche qu'il sait que vous adorerez: son tout nouveau et ultra-exclusif Nook Inc. Deserted Island Getaway Package ! Bien sûr, vous avez croisé des personnages colorés de près et de loin. Eu un grand temps comme l'un des gens de la ville. Peut même avoir tourné une nouvelle page et se consacrer au service public! Mais au fond, n'y a-t-il pas une partie de vous qui aspire juste à… la liberté? Une chance de faire ce que tu veux, quand tu veux? Alors peut-être une longue promenade sur la plage d'une île déserte, où une riche richesse de nature intacte vous attend, c'est exactement ce que le médecin a ordonné ! La créativité et le charme paisibles vous attendent pendant que vous retroussez vos manches et faites de votre nouvelle vie ce que vous voulez. Collectez des ressources et créez tout, du confort des créatures aux outils pratiques. Embrassez votre pouce vert lorsque vous interagissez avec les fleurs et les arbres de nouvelles façons. Mettre en place une ferme où les règles de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur ne s'appliquent plus. Faites-vous des amis avec les nouveaux arrivants, profitez des saisons, sautez à travers les rivières pendant que vous explorez, et plus encore !